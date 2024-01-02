https://ria.ru/20240102/antisemitizm-1919524519.html
Президент Гарварда покинет свой пост из-за скандала вокруг антисемитизма
Президент Гарварда покинет свой пост из-за скандала вокруг антисемитизма - РИА Новости, 02.01.2024
Президент Гарварда покинет свой пост из-за скандала вокруг антисемитизма
Президент Гарвардского университета Клодин Гэй покидает свой пост на фоне скандала вокруг антисемитизма, заявление об этом опубликовано на сайте знаменитого... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T23:26
2024-01-02T23:26
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ВАШИНГТОН, 2 янв — РИА Новости. Президент Гарвардского университета Клодин Гэй покидает свой пост на фоне скандала вокруг антисемитизма, заявление об этом опубликовано на сайте знаменитого вуза. "С тяжелым сердцем и глубокой любовью к Гарварду я пишу, что я покидаю пост президента", - говорится в заявлении Гэй. Она признается, что это решение "далось нелегко", но "после консультаций с членами корпорации (руководящую роль в вузе осуществляет совет - ред.), стало очевидно, что мой уход лучше отвечает интересам Гарварда, для того, чтобы наше сообщество могло лучше пройти этот момент исключительных сложностей и сконцентрировать внимание на себе как институте, нежели на каком-либо одном человеке", - говорится в заявлении. Увольнение Гэй произошло на фоне ряда скандалов вокруг ее имени. Катализатором к ним стало ее выступление в конгрессе, когда она не стала однозначно отвечать на вопрос о том, являются ли призывы к геноциду евреев нарушением политики университета. В свете поднявшегося негодования она извинилась и, многократно выступив против антисемитизма, даже заручилась поддержкой совета правления вуза. Однако затем к отставке совета и президента призвали преподаватели вуза. Помимо вопроса об антисемитизме в декабре Гэй оказалась в центре обвинений в плагиате, которые ряд СМИ выдвинули в отношении ее Гарвардской диссертации и ряда других работ, написанных за последние два десятилетия. Как написала сама Гэй в своем прощальном письме, она "испытывает боль в связи с напряжением и разделением, охватившим сообщество вуза в последние месяцы" и переживает о том, что "ее приверженность борьбе с ненавистью <…> была подвергнута сомнению". Как отмечает в связи с отставкой Гэй The Harvard Crimson, срок ее работы на посту президента знаменитого вуза стал самым коротким в его истории. 53-летняя Гэй, первая афро-американка на этом посту, заняла его немногим более полугода назад в июле 2023 года. Кто сменит ее на этом посту, пока неизвестно. Как сообщил в связи с отставкой Гэй Совет правления вуза, временно исполнять обязанности президента будет проректор по научной работе специалист в сфере здравоохранения Алан Гарбер. Ставшие роковыми для президента Гарварда слушания в конгрессе прошли после того, как вслед за началом Израилем операции в Газе в ответ на террористическую атаку ХАМАС 7 октября, в ряде американских вузов пошли антиеврейские акций. В свете этих событий офис по гражданским правам (OCR) министерства образования США инициировал расследование в отношении более десятка вузов, в том числе Гарварда, в рамках федеральной программы по борьбе с притеснениями на расовой и религиозной почве.
https://ria.ru/20231110/garvard-1908540612.html
https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html
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в мире, израиль, сша, гарвардский университет, хамас
В мире, Израиль, США, Гарвардский университет, ХАМАС
Президент Гарварда покинет свой пост из-за скандала вокруг антисемитизма
Президент Гарварда Гэй покинет свой пост из-за скандала вокруг антисемитизма
ВАШИНГТОН, 2 янв — РИА Новости.
Президент Гарвардского университета Клодин Гэй покидает свой пост на фоне скандала вокруг антисемитизма, заявление об этом опубликовано на сайте
знаменитого вуза.
"С тяжелым сердцем и глубокой любовью к Гарварду я пишу, что я покидаю пост президента", - говорится в заявлении Гэй. Она признается, что это решение "далось нелегко", но "после консультаций с членами корпорации (руководящую роль в вузе осуществляет совет - ред.), стало очевидно, что мой уход лучше отвечает интересам Гарварда, для того, чтобы наше сообщество могло лучше пройти этот момент исключительных сложностей и сконцентрировать внимание на себе как институте, нежели на каком-либо одном человеке", - говорится в заявлении.
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Увольнение Гэй произошло на фоне ряда скандалов вокруг ее имени. Катализатором к ним стало ее выступление в конгрессе, когда она не стала однозначно отвечать на вопрос о том, являются ли призывы к геноциду евреев нарушением политики университета. В свете поднявшегося негодования она извинилась и, многократно выступив против антисемитизма, даже заручилась поддержкой совета правления вуза. Однако затем к отставке совета и президента призвали преподаватели вуза. Помимо вопроса об антисемитизме в декабре Гэй оказалась в центре обвинений в плагиате, которые ряд СМИ выдвинули в отношении ее Гарвардской диссертации и ряда других работ, написанных за последние два десятилетия.
Как написала сама Гэй в своем прощальном письме, она "испытывает боль в связи с напряжением и разделением, охватившим сообщество вуза в последние месяцы" и переживает о том, что "ее приверженность борьбе с ненавистью <…> была подвергнута сомнению".
Как отмечает в связи с отставкой Гэй The Harvard Crimson, срок ее работы на посту президента знаменитого вуза стал самым коротким в его истории. 53-летняя Гэй, первая афро-американка на этом посту, заняла его немногим более полугода назад в июле 2023 года. Кто сменит ее на этом посту, пока неизвестно.
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Как сообщил в связи с отставкой Гэй Совет правления вуза, временно исполнять обязанности президента будет проректор по научной работе специалист в сфере здравоохранения Алан Гарбер.
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