https://ria.ru/20240102/aeroport-1919520410.html
СМИ: из-за столкновения самолетов в Японии отменят около ста рейсов
СМИ: из-за столкновения самолетов в Японии отменят около ста рейсов - РИА Новости, 02.01.2024
СМИ: из-за столкновения самолетов в Японии отменят около ста рейсов
Около 100 рейсов авиакомпаний Japan Airlines и All Nippon Airways будут отменены в среду из-за ЧП в токийском аэропорту Ханеда, сообщает телеканал NHK. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T22:32
2024-01-02T22:32
2024-01-02T22:32
в мире
хоккайдо
саппоро
all nippon airways
japan airlines
токио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919467138_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bca3f85bc13c667584695ff84e513462.jpg
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Около 100 рейсов авиакомпаний Japan Airlines и All Nippon Airways будут отменены в среду из-за ЧП в токийском аэропорту Ханеда, сообщает телеканал NHK. "Ожидается, что около 100 рейсов Japan Airlines и All Nippon Airways будут отменены третьего числа, в основном те, которые вылетают и прибывают в аэропорт Ханеда", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что обе компании не исключают отмену большего количества рейсов, изменения в авиасообщении затронут около 19 тысяч пассажиров. Вечером вторника в токийском аэропорту Ханеда произошло возгорание пассажирского самолета авиакомпании JAL, следовавшего из Саппоро на Хоккайдо в Токио. По данным телеканала NHK, в результате происшествия пострадали не менее 17 человек. На борту, по уточненным данным, находились 379 человек, из них восемь младенцев. Всем удалось эвакуироваться. Основная версия произошедшего - возгорание самолета произошло в результате столкновения пассажирского борта с самолетом береговой охраны Японии. По данным представителей JAL, которые приводит агентство, столкновение могло произойти в момент посадки, когда другой самолет находился на взлетно-посадочной полосе. В самолете береговой охраны находились шесть человек. Самолет после столкновения также загорелся.
хоккайдо
саппоро
токио
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919467138_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_300cd7d1bcb7451c76258b8180a9fd88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хоккайдо, саппоро, all nippon airways , japan airlines , токио
В мире, Хоккайдо, Саппоро, All Nippon Airways , Japan Airlines , Токио
СМИ: из-за столкновения самолетов в Японии отменят около ста рейсов
NHK: после ЧП в токийском аэропорту отменят около ста рейсов компаний JAL и ANA