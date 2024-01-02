https://ria.ru/20240102/aeroport-1919520410.html

СМИ: из-за столкновения самолетов в Японии отменят около ста рейсов

СМИ: из-за столкновения самолетов в Японии отменят около ста рейсов - РИА Новости, 02.01.2024

СМИ: из-за столкновения самолетов в Японии отменят около ста рейсов

Около 100 рейсов авиакомпаний Japan Airlines и All Nippon Airways будут отменены в среду из-за ЧП в токийском аэропорту Ханеда, сообщает телеканал NHK. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T22:32

2024-01-02T22:32

2024-01-02T22:32

в мире

хоккайдо

саппоро

all nippon airways

japan airlines

токио

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Около 100 рейсов авиакомпаний Japan Airlines и All Nippon Airways будут отменены в среду из-за ЧП в токийском аэропорту Ханеда, сообщает телеканал NHK. "Ожидается, что около 100 рейсов Japan Airlines и All Nippon Airways будут отменены третьего числа, в основном те, которые вылетают и прибывают в аэропорт Ханеда", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что обе компании не исключают отмену большего количества рейсов, изменения в авиасообщении затронут около 19 тысяч пассажиров. Вечером вторника в токийском аэропорту Ханеда произошло возгорание пассажирского самолета авиакомпании JAL, следовавшего из Саппоро на Хоккайдо в Токио. По данным телеканала NHK, в результате происшествия пострадали не менее 17 человек. На борту, по уточненным данным, находились 379 человек, из них восемь младенцев. Всем удалось эвакуироваться. Основная версия произошедшего - возгорание самолета произошло в результате столкновения пассажирского борта с самолетом береговой охраны Японии. По данным представителей JAL, которые приводит агентство, столкновение могло произойти в момент посадки, когда другой самолет находился на взлетно-посадочной полосе. В самолете береговой охраны находились шесть человек. Самолет после столкновения также загорелся.

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в мире, хоккайдо, саппоро, all nippon airways , japan airlines , токио