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СМИ: из-за столкновения самолетов в Японии отменят около ста рейсов - РИА Новости, 02.01.2024
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22:32 02.01.2024
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СМИ: из-за столкновения самолетов в Японии отменят около ста рейсов
СМИ: из-за столкновения самолетов в Японии отменят около ста рейсов - РИА Новости, 02.01.2024
СМИ: из-за столкновения самолетов в Японии отменят около ста рейсов
Около 100 рейсов авиакомпаний Japan Airlines и All Nippon Airways будут отменены в среду из-за ЧП в токийском аэропорту Ханеда, сообщает телеканал NHK. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T22:32
2024-01-02T22:32
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Около 100 рейсов авиакомпаний Japan Airlines и All Nippon Airways будут отменены в среду из-за ЧП в токийском аэропорту Ханеда, сообщает телеканал NHK. "Ожидается, что около 100 рейсов Japan Airlines и All Nippon Airways будут отменены третьего числа, в основном те, которые вылетают и прибывают в аэропорт Ханеда", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что обе компании не исключают отмену большего количества рейсов, изменения в авиасообщении затронут около 19 тысяч пассажиров. Вечером вторника в токийском аэропорту Ханеда произошло возгорание пассажирского самолета авиакомпании JAL, следовавшего из Саппоро на Хоккайдо в Токио. По данным телеканала NHK, в результате происшествия пострадали не менее 17 человек. На борту, по уточненным данным, находились 379 человек, из них восемь младенцев. Всем удалось эвакуироваться. Основная версия произошедшего - возгорание самолета произошло в результате столкновения пассажирского борта с самолетом береговой охраны Японии. По данным представителей JAL, которые приводит агентство, столкновение могло произойти в момент посадки, когда другой самолет находился на взлетно-посадочной полосе. В самолете береговой охраны находились шесть человек. Самолет после столкновения также загорелся.
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в мире, хоккайдо, саппоро, all nippon airways , japan airlines , токио
В мире, Хоккайдо, Саппоро, All Nippon Airways , Japan Airlines , Токио
СМИ: из-за столкновения самолетов в Японии отменят около ста рейсов

NHK: после ЧП в токийском аэропорту отменят около ста рейсов компаний JAL и ANA

© AFP 2023 / RICHARD A. BROOKSПожар на месте столкновения двух самолетов в аэропорту Ханэда в Токио
Пожар на месте столкновения двух самолетов в аэропорту Ханэда в Токио - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AFP 2023 / RICHARD A. BROOKS
Пожар на месте столкновения двух самолетов в аэропорту Ханэда в Токио
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Около 100 рейсов авиакомпаний Japan Airlines и All Nippon Airways будут отменены в среду из-за ЧП в токийском аэропорту Ханеда, сообщает телеканал NHK.
"Ожидается, что около 100 рейсов Japan Airlines и All Nippon Airways будут отменены третьего числа, в основном те, которые вылетают и прибывают в аэропорт Ханеда", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что обе компании не исключают отмену большего количества рейсов, изменения в авиасообщении затронут около 19 тысяч пассажиров.
Вечером вторника в токийском аэропорту Ханеда произошло возгорание пассажирского самолета авиакомпании JAL, следовавшего из Саппоро на Хоккайдо в Токио. По данным телеканала NHK, в результате происшествия пострадали не менее 17 человек. На борту, по уточненным данным, находились 379 человек, из них восемь младенцев. Всем удалось эвакуироваться.
Основная версия произошедшего - возгорание самолета произошло в результате столкновения пассажирского борта с самолетом береговой охраны Японии. По данным представителей JAL, которые приводит агентство, столкновение могло произойти в момент посадки, когда другой самолет находился на взлетно-посадочной полосе.
В самолете береговой охраны находились шесть человек. Самолет после столкновения также загорелся.
 
В миреХоккайдоСаппороAll Nippon AirwaysJapan AirlinesТокио
 
 
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