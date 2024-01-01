https://ria.ru/20240101/zapad-1919309553.html
"Это война". На Западе заговорили об ударе по России
"Это война". На Западе заговорили об ударе по России - РИА Новости, 01.01.2024
"Это война". На Западе заговорили об ударе по России
Россия выдержала сильное санкционное давление со стороны Запада, написал обозреватель Myśl Polska Анджей Щесняк. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T05:30
2024-01-01T05:30
2024-01-01T10:06
цены на нефть
россия
санкции в отношении россии
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874207930_0:0:2579:1451_1920x0_80_0_0_c4d574e480594d6305eb0378226ab0f8.jpg
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Россия выдержала сильное санкционное давление со стороны Запада, написал обозреватель Myśl Polska Анджей Щесняк.Удар Запада по российской экономике был мощным и мог сбить с ног крупнейшего игрока. Россия выдержала — как говорится, побеждает не тот, кто наносит самые сильные удары, а тот, кто выдержит дольше всех. <...> Попытка нокаута провалилась", — написал журналист.Он добавил, что Запад готов дальше вести эту "глобальную экономическую войну" и нанести следующий удар.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое на нее оказывают уже несколько лет. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские меры неэффективны. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран, а рестрикции против Кремля нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240101/ukraina-1919307804.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874207930_0:0:2245:1684_1920x0_80_0_0_4d87f9405cecd69be2600c55bb4b8c8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, россия, санкции в отношении россии, владимир путин, в мире
Цены на нефть, Россия, Санкции в отношении России, Владимир Путин, В мире
"Это война". На Западе заговорили об ударе по России
Myśl Polska: Запад ведет провальную экономическую войну с Россией