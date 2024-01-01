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"Это война". На Западе заговорили об ударе по России - РИА Новости, 01.01.2024
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05:30 01.01.2024 (обновлено: 10:06 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/zapad-1919309553.html
"Это война". На Западе заговорили об ударе по России
"Это война". На Западе заговорили об ударе по России - РИА Новости, 01.01.2024
"Это война". На Западе заговорили об ударе по России
Россия выдержала сильное санкционное давление со стороны Запада, написал обозреватель Myśl Polska Анджей Щесняк. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T05:30
2024-01-01T10:06
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Россия выдержала сильное санкционное давление со стороны Запада, написал обозреватель Myśl Polska Анджей Щесняк.Удар Запада по российской экономике был мощным и мог сбить с ног крупнейшего игрока. Россия выдержала — как говорится, побеждает не тот, кто наносит самые сильные удары, а тот, кто выдержит дольше всех. &lt;...&gt; Попытка нокаута провалилась", — написал журналист.Он добавил, что Запад готов дальше вести эту "глобальную экономическую войну" и нанести следующий удар.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое на нее оказывают уже несколько лет. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские меры неэффективны. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран, а рестрикции против Кремля нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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цены на нефть, россия, санкции в отношении россии, владимир путин, в мире
Цены на нефть, Россия, Санкции в отношении России, Владимир Путин, В мире
"Это война". На Западе заговорили об ударе по России

Myśl Polska: Запад ведет провальную экономическую войну с Россией

© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Россия выдержала сильное санкционное давление со стороны Запада, написал обозреватель Myśl Polska Анджей Щесняк.
«
Удар Запада по российской экономике был мощным и мог сбить с ног крупнейшего игрока. Россия выдержала — как говорится, побеждает не тот, кто наносит самые сильные удары, а тот, кто выдержит дольше всех. <...> Попытка нокаута провалилась", — написал журналист.
Он добавил, что Запад готов дальше вести эту "глобальную экономическую войну" и нанести следующий удар.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое на нее оказывают уже несколько лет. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские меры неэффективны. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран, а рестрикции против Кремля нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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Цены на нефтьРоссияСанкции в отношении РоссииВладимир ПутинВ мире
 
 
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