https://ria.ru/20240101/yurpomosch-1919333500.html

Россиян освободили от уплаты госпошлины за бесплатную юрпомощь

Россиян освободили от уплаты госпошлины за бесплатную юрпомощь - РИА Новости, 01.01.2024

Россиян освободили от уплаты госпошлины за бесплатную юрпомощь

Граждане России с 1 января 2024 года освобождаются от уплаты государственной пошлины в случае оформления нотариальной доверенности при оказании им бесплатной... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T11:36

2024-01-01T11:36

2024-01-01T18:43

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892255013_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_a93c37809cf6e966d79b0e654c3b634a.jpg

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Граждане России с 1 января 2024 года освобождаются от уплаты государственной пошлины в случае оформления нотариальной доверенности при оказании им бесплатной юридической помощи. С 1 января 2024 года физлица освобождаются от уплаты госпошлины в случае оформления нотариальной доверенности при оказании им бесплатной юридической помощи. Соответствующие изменения были внесены в статью Налогового кодекса России летом 2023 года.

https://ria.ru/20240101/izmeneniya-1918490270.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия