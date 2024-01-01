https://ria.ru/20240101/yurpomosch-1919333500.html
Россиян освободили от уплаты госпошлины за бесплатную юрпомощь
Россиян освободили от уплаты госпошлины за бесплатную юрпомощь - РИА Новости, 01.01.2024
Россиян освободили от уплаты госпошлины за бесплатную юрпомощь
Граждане России с 1 января 2024 года освобождаются от уплаты государственной пошлины в случае оформления нотариальной доверенности при оказании им бесплатной... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T11:36
2024-01-01T11:36
2024-01-01T18:43
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Граждане России с 1 января 2024 года освобождаются от уплаты государственной пошлины в случае оформления нотариальной доверенности при оказании им бесплатной юридической помощи. С 1 января 2024 года физлица освобождаются от уплаты госпошлины в случае оформления нотариальной доверенности при оказании им бесплатной юридической помощи. Соответствующие изменения были внесены в статью Налогового кодекса России летом 2023 года.
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общество, россия
Россиян освободили от уплаты госпошлины за бесплатную юрпомощь
Граждане РФ с 1 января освобождаются от госпошлины за бесплатную юрпомощь
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Граждане России с 1 января 2024 года освобождаются от уплаты государственной пошлины в случае оформления нотариальной доверенности при оказании им бесплатной юридической помощи.
С 1 января 2024 года физлица освобождаются от уплаты госпошлины в случае оформления нотариальной доверенности при оказании им бесплатной юридической помощи.
Соответствующие изменения были внесены в статью Налогового кодекса России летом 2023 года.
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