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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве - РИА Новости, 01.01.2024
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве
Взрывы раздаются в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T18:13
2024-01-01T18:13
2024-01-01T18:13
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Взрывы раздаются в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в понедельник украинское издание "Зеркало недели" сообщило о мощных взрывах в Киевской области. По информации Киевской городской военной администрации, в пригороде Киева работает система ПВО. "В Киеве слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. В Киевской городской военной администрации уточнили, что работает система ПВО. На данный момент в Киеве и области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Киевская область
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве
"Общественное": в Киеве прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги