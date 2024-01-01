https://ria.ru/20240101/vzryvy-1919387983.html

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве - РИА Новости, 01.01.2024

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве

Взрывы раздаются в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T18:13

2024-01-01T18:13

2024-01-01T18:13

специальная военная операция на украине

в мире

киев

россия

вооруженные силы украины

киевская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916196869_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_cc9f231a615dddf02acea6d4583789f8.jpg

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Взрывы раздаются в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в понедельник украинское издание "Зеркало недели" сообщило о мощных взрывах в Киевской области. По информации Киевской городской военной администрации, в пригороде Киева работает система ПВО. "В Киеве слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. В Киевской городской военной администрации уточнили, что работает система ПВО. На данный момент в Киеве и области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240101/zapad-1919309553.html

https://ria.ru/20231230/topol-1918227320.html

киев

россия

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, россия, вооруженные силы украины, киевская область