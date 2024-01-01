https://ria.ru/20240101/vzryvy-1919382432.html

Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Киевской области

Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Киевской области - РИА Новости, 01.01.2024

Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Киевской области

Взрывы раздаются в Киевской области на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T17:18

2024-01-01T17:18

2024-01-01T17:28

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

киевская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Взрывы раздаются в Киевской области на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале."Киевская область, сообщают о мощных взрывах", - говорится в сообщении.По информации киевской городской военной администрации, в пригороде Киева работает система ПВО.На данный момент в Киеве и области звучит сигнал воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240101/odessa-1919366236.html

киев

украина

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, киевская область