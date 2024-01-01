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Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Киевской области
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Киевской области - РИА Новости, 01.01.2024
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Киевской области
Взрывы раздаются в Киевской области на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T17:18
2024-01-01T17:18
2024-01-01T17:28
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Взрывы раздаются в Киевской области на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале."Киевская область, сообщают о мощных взрывах", - говорится в сообщении.По информации киевской городской военной администрации, в пригороде Киева работает система ПВО.На данный момент в Киеве и области звучит сигнал воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Киевская область
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Киевской области
"Зеркало недели" сообщило о взрывах в Киевской области и работе ПВО