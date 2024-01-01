https://ria.ru/20240101/vychety-1919307170.html
В России повысился размер социальных налоговых вычетов
В России повысился размер социальных налоговых вычетов - РИА Новости, 01.01.2024
В России повысился размер социальных налоговых вычетов
С 1 января увеличивается размер социальных налоговых вычетов, следует из закона, подписанного президентом Владимиром Путиным в апреле 2023 года. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T04:07
2024-01-01T04:07
2024-01-01T11:20
общество
россия
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911006655_0:128:3071:1855_1920x0_80_0_0_4e1c3570c50b76b504603e0f5f6fab13.jpg
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. С 1 января увеличивается размер социальных налоговых вычетов, следует из закона, подписанного президентом Владимиром Путиным в апреле 2023 года.Документ подготовили в рамках реализации положений послания президента Федеральному собранию. Как отмечал один из его инициаторов спикер Госдумы Вячеслав Володин, расходы на обучение, поддержку здоровья — социально значимые, они работают на перспективу, создавая условия для улучшения качества жизни людей и экономики страны. Как следует из закона, теперь максимальный размер расходов, которые учитываются при предоставлении вычета по НДФЛ на обучение ребенка, составляет 110 тысяч рублей вместо прежних 50 тысяч; на собственное обучение, лечение (в том числе членов семьи) и покупку лекарств — 150 вместо 120 тысяч.Предельная сумма расходов на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, накопительную часть трудовой пенсии, прохождение независимой оценки квалификации, физкультурно-оздоровительные услуги также повысилась со 120 до 150 тысяч рублей. Таким образом, предельный размер налогового вычета на обучение ребенка, то есть сумма, которую россияне вправе вернуть, увеличилась с 6,5 до 14,3 тысячи рублей; на собственное обучение, лечение, покупку лекарств и другие цели — с 15,6 до 19,5 тысячи.
https://ria.ru/20240101/mrot-1919298795.html
https://ria.ru/20240101/platforma-1919301132.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911006655_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_9422b19bdd27c3d006172a2aed16c3b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В России повысился размер социальных налоговых вычетов
В России с 1 января повысится размер социальных налоговых вычетов
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. С 1 января увеличивается размер социальных налоговых вычетов, следует из закона, подписанного президентом Владимиром Путиным в апреле 2023 года.
Документ подготовили в рамках реализации положений послания президента Федеральному собранию. Как отмечал один из его инициаторов спикер Госдумы
Вячеслав Володин, расходы на обучение, поддержку здоровья — социально значимые, они работают на перспективу, создавая условия для улучшения качества жизни людей и экономики страны.
С 1 января МРОТ проиндексируют на 18,5 процентов
Как следует из закона, теперь максимальный размер расходов, которые учитываются при предоставлении вычета по НДФЛ на обучение ребенка, составляет 110 тысяч рублей вместо прежних 50 тысяч; на собственное обучение, лечение (в том числе членов семьи) и покупку лекарств — 150 вместо 120 тысяч.
Предельная сумма расходов на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, накопительную часть трудовой пенсии, прохождение независимой оценки квалификации, физкультурно-оздоровительные услуги также повысилась со 120 до 150 тысяч рублей.
Таким образом, предельный размер налогового вычета на обучение ребенка, то есть сумма, которую россияне вправе вернуть, увеличилась с 6,5 до 14,3 тысячи рублей; на собственное обучение, лечение, покупку лекарств и другие цели — с 15,6 до 19,5 тысячи.
В России запустят единую централизованную цифровую платформу в соцсфере