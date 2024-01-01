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В России повысился размер социальных налоговых вычетов - РИА Новости, 01.01.2024
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04:07 01.01.2024 (обновлено: 11:20 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/vychety-1919307170.html
В России повысился размер социальных налоговых вычетов
В России повысился размер социальных налоговых вычетов - РИА Новости, 01.01.2024
В России повысился размер социальных налоговых вычетов
С 1 января увеличивается размер социальных налоговых вычетов, следует из закона, подписанного президентом Владимиром Путиным в апреле 2023 года. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T04:07
2024-01-01T11:20
общество
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владимир путин
вячеслав володин
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. С 1 января увеличивается размер социальных налоговых вычетов, следует из закона, подписанного президентом Владимиром Путиным в апреле 2023 года.Документ подготовили в рамках реализации положений послания президента Федеральному собранию. Как отмечал один из его инициаторов спикер Госдумы Вячеслав Володин, расходы на обучение, поддержку здоровья — социально значимые, они работают на перспективу, создавая условия для улучшения качества жизни людей и экономики страны. Как следует из закона, теперь максимальный размер расходов, которые учитываются при предоставлении вычета по НДФЛ на обучение ребенка, составляет 110 тысяч рублей вместо прежних 50 тысяч; на собственное обучение, лечение (в том числе членов семьи) и покупку лекарств — 150 вместо 120 тысяч.Предельная сумма расходов на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, накопительную часть трудовой пенсии, прохождение независимой оценки квалификации, физкультурно-оздоровительные услуги также повысилась со 120 до 150 тысяч рублей. Таким образом, предельный размер налогового вычета на обучение ребенка, то есть сумма, которую россияне вправе вернуть, увеличилась с 6,5 до 14,3 тысячи рублей; на собственное обучение, лечение, покупку лекарств и другие цели — с 15,6 до 19,5 тысячи.
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общество, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В России повысился размер социальных налоговых вычетов

В России с 1 января повысится размер социальных налоговых вычетов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПодсчет налогов
Подсчет налогов - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. С 1 января увеличивается размер социальных налоговых вычетов, следует из закона, подписанного президентом Владимиром Путиным в апреле 2023 года.
Документ подготовили в рамках реализации положений послания президента Федеральному собранию. Как отмечал один из его инициаторов спикер Госдумы Вячеслав Володин, расходы на обучение, поддержку здоровья — социально значимые, они работают на перспективу, создавая условия для улучшения качества жизни людей и экономики страны.
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Как следует из закона, теперь максимальный размер расходов, которые учитываются при предоставлении вычета по НДФЛ на обучение ребенка, составляет 110 тысяч рублей вместо прежних 50 тысяч; на собственное обучение, лечение (в том числе членов семьи) и покупку лекарств — 150 вместо 120 тысяч.
Предельная сумма расходов на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, накопительную часть трудовой пенсии, прохождение независимой оценки квалификации, физкультурно-оздоровительные услуги также повысилась со 120 до 150 тысяч рублей.
Таким образом, предельный размер налогового вычета на обучение ребенка, то есть сумма, которую россияне вправе вернуть, увеличилась с 6,5 до 14,3 тысячи рублей; на собственное обучение, лечение, покупку лекарств и другие цели — с 15,6 до 19,5 тысячи.
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