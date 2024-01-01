https://ria.ru/20240101/vybor-1919306172.html

Зеленский поставил украинцев перед выбором в новогоднем обращении

Зеленский поставил украинцев перед выбором в новогоднем обращении - РИА Новости, 01.01.2024

Зеленский поставил украинцев перед выбором в новогоднем обращении

Каждый украинец рано или поздно должен сделать выбор между статусом беженца и исполнением своего долга перед страной, заявил президент Украины Владимир... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T03:31

2024-01-01T03:31

2024-01-01T08:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Каждый украинец рано или поздно должен сделать выбор между статусом беженца и исполнением своего долга перед страной, заявил президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении, размещенном на странице его администрации в YouTube."Знаю, что однажды (каждому украинцу. — Прим. ред.) придется поставить перед собой вопрос: кто я? Кем я хочу быть? Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином?" — предупредил президент Украины.Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявлял, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться на призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом украинцы в возрасте от 25 до 60 лет. Позже представитель ведомства Илларион Павлюк уточнил, что речь якобы идет о рекрутинге и "необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии". Ожидается, что в случае принятия парламентом Украины нового закона о мобилизации уклонисты не смогут обновлять документы.

https://ria.ru/20231231/ukraina-1919287459.html

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в мире, украина, владимир зеленский