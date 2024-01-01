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На Камчатке на вулкане Ключевском произошел выброс пепла - РИА Новости, 01.01.2024
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05:01 01.01.2024 (обновлено: 05:02 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/vulkan-1919308776.html
На Камчатке на вулкане Ключевском произошел выброс пепла
На Камчатке на вулкане Ключевском произошел выброс пепла - РИА Новости, 01.01.2024
На Камчатке на вулкане Ключевском произошел выброс пепла
Вулкан Ключевской на Камчатке - самый высокий действующий исполин в Евразии, выбросил шести километровый столб пепла, сообщает Камчатская группа реагирования на РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T05:01
2024-01-01T05:02
камчатка
российская академия наук
усть-камчатский район
россия
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 янв – РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке - самый высокий действующий исполин в Евразии, выбросил шести километровый столб пепла, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 6 километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 110 километров на запад-северо-запад от вулкана", - говорится в сообщении. На пути распространения облака находятся населённые пункты Тигильского района и село Майское Усть-Камчатского района, там возможно выпадение незначительного количества пепла. При изменении направления ветра не исключается выпадение незначительного количества пепла в населённых пунктах Усть-Камчатского, Быстринского районов и Мильковского округа. С 27 декабря 2023 года наблюдается новое эксплозивное извержение Ключевского вулкана стромболианского типа. Предыдущее мощное пароксизмальное извержение Ключевского вулкана продолжалось с 23 июня по 1 ноября 2023 года и завершилось крупным выбросом пепла на высоту до 14 километров над уровнем моря. Частицы пепла пролетели в воздухе несколько тысяч километров и выпали в Скандинавии.
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камчатка, российская академия наук, усть-камчатский район, россия, происшествия
Камчатка, Российская академия наук, Усть-Камчатский район, Россия, Происшествия
На Камчатке на вулкане Ключевском произошел выброс пепла

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла высотой до шести километров

© Фото : ИВиС ДВО РАН / Юрий ДемянчукВулкан Ключевской на Камчатке. 27 октября 2023
Вулкан Ключевской на Камчатке. 27 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© Фото : ИВиС ДВО РАН / Юрий Демянчук
Вулкан Ключевской на Камчатке. 27 октября 2023. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 янв – РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке - самый высокий действующий исполин в Евразии, выбросил шести километровый столб пепла, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
«
"Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 6 километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 110 километров на запад-северо-запад от вулкана", - говорится в сообщении.
На пути распространения облака находятся населённые пункты Тигильского района и село Майское Усть-Камчатского района, там возможно выпадение незначительного количества пепла. При изменении направления ветра не исключается выпадение незначительного количества пепла в населённых пунктах Усть-Камчатского, Быстринского районов и Мильковского округа.
С 27 декабря 2023 года наблюдается новое эксплозивное извержение Ключевского вулкана стромболианского типа. Предыдущее мощное пароксизмальное извержение Ключевского вулкана продолжалось с 23 июня по 1 ноября 2023 года и завершилось крупным выбросом пепла на высоту до 14 километров над уровнем моря. Частицы пепла пролетели в воздухе несколько тысяч километров и выпали в Скандинавии.
Вулкан Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Ключевской вулкан на Камчатке начал извергаться, спустя два месяца затишья
Вчера, 04:59
 
КамчаткаРоссийская академия наукУсть-Камчатский районРоссияПроисшествия
 
 
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