https://ria.ru/20240101/vsu-1919382660.html

"Полмиллиона солдат". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

"Полмиллиона солдат". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 01.01.2024

"Полмиллиона солдат". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

Украинская армия потеряла около 500 тысяч военнослужащих, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T17:22

2024-01-01T17:22

2024-01-01T18:30

специальная военная операция на украине

в мире

сша

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Украинская армия потеряла около 500 тысяч военнослужащих, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive."Внезапно после летнего контрнаступления они просят дополнительно полмиллиона солдат, и это говорит о том, что <…> потери, вероятно, уже близки к этой цифре и, может, даже выше", — предположил он.По словам бывшего военного, западные союзники старались замалчивать реальные потери, которые понесла украинская армия. Они предпочитают держать это в секрете или даже говорить о якобы удивительно низких цифрах.При этом подполковник добавил, что ВСУ не могут совершить новую наступательную операцию, потому что испытывают нехватку всех категорий вещей, которые только можно вообразить."Сейчас у нас есть косвенное подтверждение тому, что потери ВСУ ошеломляюще высоки", — резюмировал Дэвис.На пресс-конференции 19 декабря Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Позднее генерал Валерий Залужный в эфире телеканала "Рада" заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, фактически обвинив Зеленского во лжи.

https://ria.ru/20240101/odessa-1919366236.html

https://ria.ru/20240101/ukraina-1919363683.html

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в мире, сша, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины