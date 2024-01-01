Рейтинг@Mail.ru
"Полмиллиона солдат". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 01.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:22 01.01.2024 (обновлено: 18:30 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/vsu-1919382660.html
"Полмиллиона солдат". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
"Полмиллиона солдат". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 01.01.2024
"Полмиллиона солдат". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Украинская армия потеряла около 500 тысяч военнослужащих, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T17:22
2024-01-01T18:30
специальная военная операция на украине
в мире
сша
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913145554_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f956aad8478c7786152491f252e24b2.jpg
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Украинская армия потеряла около 500 тысяч военнослужащих, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive."Внезапно после летнего контрнаступления они просят дополнительно полмиллиона солдат, и это говорит о том, что &lt;…&gt; потери, вероятно, уже близки к этой цифре и, может, даже выше", — предположил он.По словам бывшего военного, западные союзники старались замалчивать реальные потери, которые понесла украинская армия. Они предпочитают держать это в секрете или даже говорить о якобы удивительно низких цифрах.При этом подполковник добавил, что ВСУ не могут совершить новую наступательную операцию, потому что испытывают нехватку всех категорий вещей, которые только можно вообразить.&quot;Сейчас у нас есть косвенное подтверждение тому, что потери ВСУ ошеломляюще высоки&quot;, — резюмировал Дэвис.На пресс-конференции 19 декабря Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Позднее генерал Валерий Залужный в эфире телеканала "Рада" заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, фактически обвинив Зеленского во лжи.
https://ria.ru/20240101/odessa-1919366236.html
https://ria.ru/20240101/ukraina-1919363683.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913145554_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a8ffeb08ce65004f515d756750cc6118.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
"Полмиллиона солдат". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

Подполковник Дэвис: потери ВСУ достигают около полумиллиона солдат

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Украинская армия потеряла около 500 тысяч военнослужащих, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
"Внезапно после летнего контрнаступления они просят дополнительно полмиллиона солдат, и это говорит о том, что <…> потери, вероятно, уже близки к этой цифре и, может, даже выше", — предположил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
"Они уже начали". Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе
15:25
По словам бывшего военного, западные союзники старались замалчивать реальные потери, которые понесла украинская армия. Они предпочитают держать это в секрете или даже говорить о якобы удивительно низких цифрах.
При этом подполковник добавил, что ВСУ не могут совершить новую наступательную операцию, потому что испытывают нехватку всех категорий вещей, которые только можно вообразить.
«

"Сейчас у нас есть косвенное подтверждение тому, что потери ВСУ ошеломляюще высоки", — резюмировал Дэвис.

На пресс-конференции 19 декабря Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Позднее генерал Валерий Залужный в эфире телеканала "Рада" заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, фактически обвинив Зеленского во лжи.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
"Когда?" В Сети ужаснулись заявлению главы ЕК об Украине
15:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала