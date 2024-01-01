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"Полмиллиона солдат". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
"Полмиллиона солдат". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 01.01.2024
"Полмиллиона солдат". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Украинская армия потеряла около 500 тысяч военнослужащих, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T17:22
2024-01-01T17:22
2024-01-01T18:30
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Украинская армия потеряла около 500 тысяч военнослужащих, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive."Внезапно после летнего контрнаступления они просят дополнительно полмиллиона солдат, и это говорит о том, что <…> потери, вероятно, уже близки к этой цифре и, может, даже выше", — предположил он.По словам бывшего военного, западные союзники старались замалчивать реальные потери, которые понесла украинская армия. Они предпочитают держать это в секрете или даже говорить о якобы удивительно низких цифрах.При этом подполковник добавил, что ВСУ не могут совершить новую наступательную операцию, потому что испытывают нехватку всех категорий вещей, которые только можно вообразить."Сейчас у нас есть косвенное подтверждение тому, что потери ВСУ ошеломляюще высоки", — резюмировал Дэвис.На пресс-конференции 19 декабря Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Позднее генерал Валерий Залужный в эфире телеканала "Рада" заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, фактически обвинив Зеленского во лжи.
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в мире, сша, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
"Полмиллиона солдат". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Подполковник Дэвис: потери ВСУ достигают около полумиллиона солдат