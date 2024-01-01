Украинская ПВО не способна отбить все атаки России, пишут СМИ
Telegraph: ВСУ не сможет отбить все удары РФ этой зимой из-за нехватки ракет
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Украинская ПВО будет не в состоянии отбить все удары РФ этой зимой на фоне нехватки ракет-перехватчиков, сообщает газета Telegraph со ссылкой на военных экспертов.
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"Боеприпасы некоторых систем им придется экономить еще больше, чем в настоящий момент… Может получится так, что им придется не реагировать на некоторые цели, потому что у них недостаточно ракет-перехватчиков", - приводит газета мнение военного аналитика Джимми Раштона.
Отмечается, что особую обеспокоенность вызывает возможная нехватка ракет-перехватчиков систем ПВО Patriot, которыми располагает Киев.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.