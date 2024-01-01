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ВСУ заявили о пожаре на объекте припортовой инфраструктуры в Одессе

ВСУ заявили о пожаре на объекте припортовой инфраструктуры в Одессе - РИА Новости, 01.01.2024

ВСУ заявили о пожаре на объекте припортовой инфраструктуры в Одессе

После взрывов в Одессе загорелся объект припортовой инфраструктуры, сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг"... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T09:15

2024-01-01T09:15

2024-01-01T10:03

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. После взрывов в Одессе загорелся объект припортовой инфраструктуры, сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона. "Портовая инфраструктура снова оказалась под угрозой <...> На припортовой инфраструктуре произошло попадание в один из объектов, там произошел пожар", — сказала она, не приводя подробностей.По информации украинских СМИ, ночью в Одессе гремели взрывы.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

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