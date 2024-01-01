Рейтинг@Mail.ru
ВСУ заявили о пожаре на объекте припортовой инфраструктуры в Одессе - РИА Новости, 01.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:15 01.01.2024 (обновлено: 10:03 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/vsu-1919315776.html
ВСУ заявили о пожаре на объекте припортовой инфраструктуры в Одессе
ВСУ заявили о пожаре на объекте припортовой инфраструктуры в Одессе - РИА Новости, 01.01.2024
ВСУ заявили о пожаре на объекте припортовой инфраструктуры в Одессе
После взрывов в Одессе загорелся объект припортовой инфраструктуры, сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг"... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T09:15
2024-01-01T10:03
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919320277_0:433:1793:1442_1920x0_80_0_0_37636aa790ece5ffeca2b8c756c3a357.jpg
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. После взрывов в Одессе загорелся объект припортовой инфраструктуры, сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона. &quot;Портовая инфраструктура снова оказалась под угрозой &lt;...&gt; На припортовой инфраструктуре произошло попадание в один из объектов, там произошел пожар&quot;, — сказала она, не приводя подробностей.По информации украинских СМИ, ночью в Одессе гремели взрывы.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
одесса
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919320277_0:162:1794:1507_1920x0_80_0_0_ce5bf8345648929daad511f352d1513e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
ВСУ заявили о пожаре на объекте припортовой инфраструктуры в Одессе

Гуменюк: объект припортовой инфраструктуры поврежден в Одессе из-за взрывов

© Геннадий Труханов/TelegramПовреждение объекта припортовой инфраструктуры в Одессе
Повреждение объекта припортовой инфраструктуры в Одессе
© Геннадий Труханов/Telegram
Повреждение объекта припортовой инфраструктуры в Одессе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. После взрывов в Одессе загорелся объект припортовой инфраструктуры, сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.
«

"Портовая инфраструктура снова оказалась под угрозой <...> На припортовой инфраструктуре произошло попадание в один из объектов, там произошел пожар", — сказала она, не приводя подробностей.

По информации украинских СМИ, ночью в Одессе гремели взрывы.
Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала