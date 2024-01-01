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Участникам СВО на встрече с Путиным вручат табельное оружие
Участникам СВО на встрече с Путиным вручат табельное оружие - РИА Новости, 01.01.2024
Участникам СВО на встрече с Путиным вручат табельное оружие
Президент России Владимир Путин сообщил, что собравшимся на встречу с ним участникам специальной военной операции вручат личное табельное оружие и значки с... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T16:45
2024-01-01T16:45
2024-01-01T16:45
специальная военная операция на украине
россия
ярославль
владимир путин
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что собравшимся на встречу с ним участникам специальной военной операции вручат личное табельное оружие и значки с изображением президентского штандарта, сделанные ярославскими мастерами "из правильного металла". Путин ранее по случаю Нового года собрал на встречу военнослужащих с разных участков фронта, которые представляют разные виды войск. Он поздравил их с праздником и отметил, что все они были удостоены госнаград. "Но у нас встреча такая все-таки если не семейная, то бытовая, дружеская, в такой обстановке государственные награды не вручаются: или в боевой обстановке нужно вручать, либо совсем в торжественной, ни того, ни другого нет", - сказал Путин, уточнив, что эти награды будут вручены бойцам позже. "Но тем не менее, я подумал, как же мы с вами встретимся, и вы так просто уйдете? Тоже вроде как не по-русски. Поэтому в конце обеда вам будет вручено табельное личное оружие", - сообщил он. "И я думал-думал, что же такое еще придумать, чтобы не госнаграда, и в то же время чтобы можно было носить все время с собой, причем на любом виде одежды. И мне кажется хорошо придумал: такой маленький президентский штандарт - значок. Он из правильного металла сделан, очень красивый, нашими мастерами сделан в Ярославле. Я думаю, что вам понравится", - обратился Путин к военнослужащим.
https://ria.ru/20240101/spetsoperatsiya-1919373974.html
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россия, ярославль, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ярославль, Владимир Путин, Общество
Участникам СВО на встрече с Путиным вручат табельное оружие
Бойцы СВО на встрече с Путиным получат табельное оружие и значки
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что собравшимся на встречу с ним участникам специальной военной операции вручат личное табельное оружие и значки с изображением президентского штандарта, сделанные ярославскими мастерами "из правильного металла".
Путин ранее по случаю Нового года собрал на встречу военнослужащих с разных участков фронта, которые представляют разные виды войск. Он поздравил их с праздником и отметил, что все они были удостоены госнаград.
"Но у нас встреча такая все-таки если не семейная, то бытовая, дружеская, в такой обстановке государственные награды не вручаются: или в боевой обстановке нужно вручать, либо совсем в торжественной, ни того, ни другого нет", - сказал Путин, уточнив, что эти награды будут вручены бойцам позже.
"Но тем не менее, я подумал, как же мы с вами встретимся, и вы так просто уйдете? Тоже вроде как не по-русски. Поэтому в конце обеда вам будет вручено табельное личное оружие", - сообщил он.
"И я думал-думал, что же такое еще придумать, чтобы не госнаграда, и в то же время чтобы можно было носить все время с собой, причем на любом виде одежды. И мне кажется хорошо придумал: такой маленький президентский штандарт - значок. Он из правильного металла сделан, очень красивый, нашими мастерами сделан в Ярославле
. Я думаю, что вам понравится", - обратился Путин к военнослужащим.
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