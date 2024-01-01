https://ria.ru/20240101/vs-1919361141.html

Способности и возможности ВС России кратно возрастают, заявил Путин

Способности и возможности ВС России кратно возрастают, заявил Путин - РИА Новости, 01.01.2024

Способности и возможности ВС России кратно возрастают, заявил Путин

Способности и возможности Вооруженных сил России постоянно, причем кратно возрастают, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с ранеными участниками РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T14:54

2024-01-01T14:54

2024-01-01T15:41

вооруженные силы рф

владимир путин

россия

безопасность

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Способности и возможности Вооруженных сил России постоянно, причем кратно возрастают, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с ранеными участниками СВО во втором филиале госпиталя имени Вишневского."Возможности, способности Вооруженных сил России, они постоянно, причем кратно возрастают", - сказал Путин.Президент также добавил, что Вооруженные силы РФ становятся настолько дееспособными и готовы применять средства поражения, как не может ни одна армия мира."Наши вооружённые силы становятся настолько дееспособными и настолько готовыми применять современные средства ведения вооруженной борьбы, насколько к этому не готова и не может делать ни одна армия в мире. Во-первых, средства поражения у нас такие, которых нет ни в одной армии в мире. А во-вторых, способность применять все, что появляется. В-третьих, то, что появляется, достаточно быстро появляется", - сказал Путин во время встречи с участниками СВО.

https://ria.ru/20231219/rossiya-1916712213.html

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вооруженные силы рф, владимир путин, россия, безопасность