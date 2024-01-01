https://ria.ru/20240101/vs-1919361141.html
Способности и возможности ВС России кратно возрастают, заявил Путин
Способности и возможности ВС России кратно возрастают, заявил Путин - РИА Новости, 01.01.2024
Способности и возможности ВС России кратно возрастают, заявил Путин
Способности и возможности Вооруженных сил России постоянно, причем кратно возрастают, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с ранеными участниками РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T14:54
2024-01-01T14:54
2024-01-01T15:41
вооруженные силы рф
владимир путин
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908710322_0:127:3112:1878_1920x0_80_0_0_dcd14afc210f0d2567bd2761c97a98fa.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Способности и возможности Вооруженных сил России постоянно, причем кратно возрастают, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с ранеными участниками СВО во втором филиале госпиталя имени Вишневского."Возможности, способности Вооруженных сил России, они постоянно, причем кратно возрастают", - сказал Путин.Президент также добавил, что Вооруженные силы РФ становятся настолько дееспособными и готовы применять средства поражения, как не может ни одна армия мира."Наши вооружённые силы становятся настолько дееспособными и настолько готовыми применять современные средства ведения вооруженной борьбы, насколько к этому не готова и не может делать ни одна армия в мире. Во-первых, средства поражения у нас такие, которых нет ни в одной армии в мире. А во-вторых, способность применять все, что появляется. В-третьих, то, что появляется, достаточно быстро появляется", - сказал Путин во время встречи с участниками СВО.
https://ria.ru/20231219/rossiya-1916712213.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908710322_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_0a67779378d9aebd872887e550cad0f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, владимир путин, россия, безопасность
Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Россия, Безопасность
Способности и возможности ВС России кратно возрастают, заявил Путин
Путин: способности и возможности ВС России постоянно кратно возрастают