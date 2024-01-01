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Верхняя граница призывного возраста в России повысилась до 30 лет - РИА Новости, 01.01.2024
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00:12 01.01.2024
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Верхняя граница призывного возраста в России повысилась до 30 лет
Верхняя граница призывного возраста в России повысилась до 30 лет - РИА Новости, 01.01.2024
Верхняя граница призывного возраста в России повысилась до 30 лет
Верхняя граница призывного возраста повышается в России с 27 до 30 лет с 1 января, соответствующий закон был подписан президентом страны Владимиром Путиным 4... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T00:12
2024-01-01T00:12
россия
госдума рф
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Верхняя граница призывного возраста повышается в России с 27 до 30 лет с 1 января, соответствующий закон был подписан президентом страны Владимиром Путиным 4 августа 2023 года. При рассмотрении в Госдуме в первом чтении документ предусматривал границы призывного возраста с 21 года до 30 лет, а также переходный период для нижней границы призывного возраста до 2026 года. Ко второму чтению поправками нормы о повышении нижней границы, а также переходном периоде были исключены. В то же время, россияне, которым исполнилось 27 лет до 31 декабря 2023 года, в наступившем году призываться на срочную службу не будут. Другие новшества закона Согласно новому федеральному закону, с призывниками можно будет подписать контракт на год в период чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий стихийных бедствий, выполнение мероприятий чрезвычайного положения, восстановление конституционного порядка и иные чрезвычайные ситуации), либо для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности). При этом указанный контракт может быть заключен не ранее чем за один месяц до истечения срока военной службы гражданина по призыву. Документ также устанавливает, что в период мобилизации, военного положения, в военное время специализированные государственные унитарные предприятия (ГУП) будут привлекаться к охране общественного порядка. Уточняется, что такие предприятия будут создаваться высшими должностными лицами субъектов по решению президента России.
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россия, госдума рф, владимир путин, безопасность
Россия, Госдума РФ, Владимир Путин, Безопасность
Верхняя граница призывного возраста в России повысилась до 30 лет

Верхняя граница призывного возраста в России повысилась с 27 до 30 лет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте
Призывники в сборном пункте - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Призывники в сборном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Верхняя граница призывного возраста повышается в России с 27 до 30 лет с 1 января, соответствующий закон был подписан президентом страны Владимиром Путиным 4 августа 2023 года.
При рассмотрении в Госдуме в первом чтении документ предусматривал границы призывного возраста с 21 года до 30 лет, а также переходный период для нижней границы призывного возраста до 2026 года. Ко второму чтению поправками нормы о повышении нижней границы, а также переходном периоде были исключены.
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В то же время, россияне, которым исполнилось 27 лет до 31 декабря 2023 года, в наступившем году призываться на срочную службу не будут.

Другие новшества закона

Согласно новому федеральному закону, с призывниками можно будет подписать контракт на год в период чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий стихийных бедствий, выполнение мероприятий чрезвычайного положения, восстановление конституционного порядка и иные чрезвычайные ситуации), либо для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности).
При этом указанный контракт может быть заключен не ранее чем за один месяц до истечения срока военной службы гражданина по призыву.
Документ также устанавливает, что в период мобилизации, военного положения, в военное время специализированные государственные унитарные предприятия (ГУП) будут привлекаться к охране общественного порядка. Уточняется, что такие предприятия будут создаваться высшими должностными лицами субъектов по решению президента России.
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