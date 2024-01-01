https://ria.ru/20240101/utilizatsiya-1919302374.html
Новые правила ответственности за утилизацию упаковки вступили в силу
Новые правила ответственности за утилизацию упаковки вступили в силу - РИА Новости, 01.01.2024
Новые правила ответственности за утилизацию упаковки вступили в силу
Изменения в систему расширенной ответственности производителя вступили в силу с 1 января, за утилизацию упаковки теперь отвечают ее производители, следует из... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T01:08
2024-01-01T01:08
2024-01-01T01:08
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909541690_0:0:5890:3313_1920x0_80_0_0_23513fabeb249dcd1c5cd4a04ef279f5.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Изменения в систему расширенной ответственности производителя вступили в силу с 1 января, за утилизацию упаковки теперь отвечают ее производители, следует из федерального закона. "Подписан закон о совершенствовании механизма расширенной ответственности производителей (РОП) и импортеров товаров и упаковки. За утилизацию упаковки отвечают ее производители и утилизаторы… Закон вступает в силу с 1 января 2024 г., за исключением некоторых положений", - говорится в обзоре документа. РОП - обязанность производителей и импортеров товаров нести ответственность за утилизацию тех товаров, которые они произвели, и той упаковки, которую они использовали при выпуске товаров на рынок. Механизм РОП внедрен в России в 2014 году, норматив утилизации в 5-10% появился в 2016-2017 годах только для некоторых товаров, не затронув упаковку. Законопроект перекладывает ответственность за утилизацию упаковки с продавцов на ее производителей. Если у компании нет возможности сделать это самостоятельно, она обязана заплатить экологический сбор. Ответственность будет повышаться постепенно, в 2025 году компаниям придется утилизировать 55% всей производимой упаковки, в 2026 - 75%, с 2027 года - 100%. Ответственность также понесут импортеры: при ввозе товаров они будут оплачивать экосбор. Такое требование может вступить в силу с 2026 года. До этого будет проведен эксперимент в отношении отдельных групп импортируемых товаров. Кроме того, в рамках реформы предлагается ввести эко-коэффициенты: чем экологичнее товар, тем меньше будет платить производитель. Такое решение должно стимулировать бизнес использовать экологичные материалы, в том числе вторсырье. Проблему поддельных актов об утилизации упаковки должен решить повышенный контроль за уничтожением и переработкой отходов. Предлагается создать реестр утилизаторов и проводить проверки реальных мощностей таких компаний.
https://ria.ru/20240101/ris-1919302003.html
https://ria.ru/20240101/platforma-1919301132.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909540468_0:48:2603:2000_1920x0_80_0_0_38e4eb6728d01fb33e6fe30efe008ec7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Новые правила ответственности за утилизацию упаковки вступили в силу
В России вступили в силу новые правила ответственности за утилизацию упаковки
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Изменения в систему расширенной ответственности производителя вступили в силу с 1 января, за утилизацию упаковки теперь отвечают ее производители, следует из федерального закона.
«
"Подписан закон о совершенствовании механизма расширенной ответственности производителей (РОП) и импортеров товаров и упаковки. За утилизацию упаковки отвечают ее производители и утилизаторы… Закон вступает в силу с 1 января 2024 г., за исключением некоторых положений", - говорится в обзоре документа.
РОП - обязанность производителей и импортеров товаров нести ответственность за утилизацию тех товаров, которые они произвели, и той упаковки, которую они использовали при выпуске товаров на рынок. Механизм РОП внедрен в России
в 2014 году, норматив утилизации в 5-10% появился в 2016-2017 годах только для некоторых товаров, не затронув упаковку.
Законопроект перекладывает ответственность за утилизацию упаковки с продавцов на ее производителей. Если у компании нет возможности сделать это самостоятельно, она обязана заплатить экологический сбор.
Ответственность будет повышаться постепенно, в 2025 году компаниям придется утилизировать 55% всей производимой упаковки, в 2026 - 75%, с 2027 года - 100%.
Запрет на экспорт риса из России продлили еще на полгода
Ответственность также понесут импортеры: при ввозе товаров они будут оплачивать экосбор. Такое требование может вступить в силу с 2026 года. До этого будет проведен эксперимент в отношении отдельных групп импортируемых товаров.
Кроме того, в рамках реформы предлагается ввести эко-коэффициенты: чем экологичнее товар, тем меньше будет платить производитель. Такое решение должно стимулировать бизнес использовать экологичные материалы, в том числе вторсырье.
Проблему поддельных актов об утилизации упаковки должен решить повышенный контроль за уничтожением и переработкой отходов. Предлагается создать реестр утилизаторов и проводить проверки реальных мощностей таких компаний.
В России запустят единую централизованную цифровую платформу в соцсфере