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Новые правила ответственности за утилизацию упаковки вступили в силу

Новые правила ответственности за утилизацию упаковки вступили в силу - РИА Новости, 01.01.2024

Новые правила ответственности за утилизацию упаковки вступили в силу

Изменения в систему расширенной ответственности производителя вступили в силу с 1 января, за утилизацию упаковки теперь отвечают ее производители, следует из... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T01:08

2024-01-01T01:08

2024-01-01T01:08

экономика

россия

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Изменения в систему расширенной ответственности производителя вступили в силу с 1 января, за утилизацию упаковки теперь отвечают ее производители, следует из федерального закона. "Подписан закон о совершенствовании механизма расширенной ответственности производителей (РОП) и импортеров товаров и упаковки. За утилизацию упаковки отвечают ее производители и утилизаторы… Закон вступает в силу с 1 января 2024 г., за исключением некоторых положений", - говорится в обзоре документа. РОП - обязанность производителей и импортеров товаров нести ответственность за утилизацию тех товаров, которые они произвели, и той упаковки, которую они использовали при выпуске товаров на рынок. Механизм РОП внедрен в России в 2014 году, норматив утилизации в 5-10% появился в 2016-2017‬ годах только для некоторых товаров, не затронув упаковку. Законопроект перекладывает ответственность за утилизацию упаковки с продавцов на ее производителей. Если у компании нет возможности сделать это самостоятельно, она обязана заплатить экологический сбор. Ответственность будет повышаться постепенно, в 2025 году компаниям придется утилизировать 55% всей производимой упаковки, в 2026 - 75%, с 2027 года - 100%. Ответственность также понесут импортеры: при ввозе товаров они будут оплачивать экосбор. Такое требование может вступить в силу с 2026 года. До этого будет проведен эксперимент в отношении отдельных групп импортируемых товаров. Кроме того, в рамках реформы предлагается ввести эко-коэффициенты: чем экологичнее товар, тем меньше будет платить производитель. Такое решение должно стимулировать бизнес использовать экологичные материалы, в том числе вторсырье. Проблему поддельных актов об утилизации упаковки должен решить повышенный контроль за уничтожением и переработкой отходов. Предлагается создать реестр утилизаторов и проводить проверки реальных мощностей таких компаний.

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экономика, россия