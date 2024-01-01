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На Украине заявили об уничтожении до 180 объектов портовой инфраструктуры - РИА Новости, 01.01.2024
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16:28 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/ukraina-1919375610.html
На Украине заявили об уничтожении до 180 объектов портовой инфраструктуры
На Украине заявили об уничтожении до 180 объектов портовой инфраструктуры - РИА Новости, 01.01.2024
На Украине заявили об уничтожении до 180 объектов портовой инфраструктуры
Почти 180 объектов портовой инфраструктуры Украины полностью или частично уничтожены взрывами, сообщило украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T16:28
2024-01-01T16:28
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Почти 180 объектов портовой инфраструктуры Украины полностью или частично уничтожены взрывами, сообщило украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Юрия Васькова. "По состоянию на конец 2023 года почти 180 объектов портовой инфраструктуры были полностью или частично уничтожены", - говорится в статье, опубликованной на сайте издания со ссылкой на Васькова. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине заявили об уничтожении до 180 объектов портовой инфраструктуры

"УП": на Украине уничтожили почти 180 объектов портовой инфраструктуры

© AP Photo / Odesa Region AdministrationПожарные в порту Одессы, Украина
Пожарные в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© AP Photo / Odesa Region Administration
Пожарные в порту Одессы, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Почти 180 объектов портовой инфраструктуры Украины полностью или частично уничтожены взрывами, сообщило украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Юрия Васькова.
«
"По состоянию на конец 2023 года почти 180 объектов портовой инфраструктуры были полностью или частично уничтожены", - говорится в статье, опубликованной на сайте издания со ссылкой на Васькова.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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