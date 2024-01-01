На Украине заявили об уничтожении до 180 объектов портовой инфраструктуры
"УП": на Украине уничтожили почти 180 объектов портовой инфраструктуры
© AP Photo / Odesa Region AdministrationПожарные в порту Одессы, Украина
© AP Photo / Odesa Region Administration
Пожарные в порту Одессы, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Почти 180 объектов портовой инфраструктуры Украины полностью или частично уничтожены взрывами, сообщило украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Юрия Васькова.
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"По состоянию на конец 2023 года почти 180 объектов портовой инфраструктуры были полностью или частично уничтожены", - говорится в статье, опубликованной на сайте издания со ссылкой на Васькова.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.