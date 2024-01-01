https://ria.ru/20240101/ukraina-1919375610.html

На Украине заявили об уничтожении до 180 объектов портовой инфраструктуры

На Украине заявили об уничтожении до 180 объектов портовой инфраструктуры - РИА Новости, 01.01.2024

На Украине заявили об уничтожении до 180 объектов портовой инфраструктуры

Почти 180 объектов портовой инфраструктуры Украины полностью или частично уничтожены взрывами, сообщило украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T16:28

2024-01-01T16:28

2024-01-01T16:28

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Почти 180 объектов портовой инфраструктуры Украины полностью или частично уничтожены взрывами, сообщило украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Юрия Васькова. "По состоянию на конец 2023 года почти 180 объектов портовой инфраструктуры были полностью или частично уничтожены", - говорится в статье, опубликованной на сайте издания со ссылкой на Васькова. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины