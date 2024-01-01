https://ria.ru/20240101/ukraina-1919360502.html
Руками Украины Запад пытается решить свои вопросы, заявил Путин
Руками Украины Запад пытается решить свои вопросы, заявил Путин - РИА Новости, 01.01.2024
Руками Украины Запад пытается решить свои вопросы, заявил Путин
Противник России - Запад, они пытаются руками Украины решить свои вопросы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T14:50
2024-01-01T14:50
2024-01-01T15:10
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Противник России - Запад, они пытаются руками Украины решить свои вопросы, заявил президент России Владимир Путин. "Дело в чем... Дело не в том, что они помогают нашему противнику, а они наш противник. Они их руками решают свои вопросы, вот в чем все дело", - сказал Путин в ходе встречи с военнослужащими в военном госпитале имени Вишневского.
https://ria.ru/20231218/konflikt-1916329767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, В мире
Руками Украины Запад пытается решить свои вопросы, заявил Путин
Путин: Запад наш противник, руками Украины они пытаются решить свои вопросы