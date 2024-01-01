https://ria.ru/20240101/ukraina-1919360502.html

Руками Украины Запад пытается решить свои вопросы, заявил Путин

Руками Украины Запад пытается решить свои вопросы, заявил Путин - РИА Новости, 01.01.2024

Руками Украины Запад пытается решить свои вопросы, заявил Путин

Противник России - Запад, они пытаются руками Украины решить свои вопросы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T14:50

2024-01-01T14:50

2024-01-01T15:10

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916101098_0:17:3084:1751_1920x0_80_0_0_905eff1bc59b3573b66c141e95d72cad.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Противник России - Запад, они пытаются руками Украины решить свои вопросы, заявил президент России Владимир Путин. "Дело в чем... Дело не в том, что они помогают нашему противнику, а они наш противник. Они их руками решают свои вопросы, вот в чем все дело", - сказал Путин в ходе встречи с военнослужащими в военном госпитале имени Вишневского.

https://ria.ru/20231218/konflikt-1916329767.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, владимир путин, в мире