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Руками Украины Запад пытается решить свои вопросы, заявил Путин - РИА Новости, 01.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 01.01.2024 (обновлено: 15:10 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/ukraina-1919360502.html
Руками Украины Запад пытается решить свои вопросы, заявил Путин
Руками Украины Запад пытается решить свои вопросы, заявил Путин - РИА Новости, 01.01.2024
Руками Украины Запад пытается решить свои вопросы, заявил Путин
Противник России - Запад, они пытаются руками Украины решить свои вопросы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T14:50
2024-01-01T15:10
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Противник России - Запад, они пытаются руками Украины решить свои вопросы, заявил президент России Владимир Путин. "Дело в чем... Дело не в том, что они помогают нашему противнику, а они наш противник. Они их руками решают свои вопросы, вот в чем все дело", - сказал Путин в ходе встречи с военнослужащими в военном госпитале имени Вишневского.
https://ria.ru/20231218/konflikt-1916329767.html
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украина, россия, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, В мире
Руками Украины Запад пытается решить свои вопросы, заявил Путин

Путин: Запад наш противник, руками Украины они пытаются решить свои вопросы

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Противник России - Запад, они пытаются руками Украины решить свои вопросы, заявил президент России Владимир Путин.
"Дело в чем... Дело не в том, что они помогают нашему противнику, а они наш противник. Они их руками решают свои вопросы, вот в чем все дело", - сказал Путин в ходе встречи с военнослужащими в военном госпитале имени Вишневского.
Раненный украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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18 декабря 2023, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
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