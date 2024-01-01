https://ria.ru/20240101/ukraina-1919335940.html

В Германии сделали шокирующее признание об украинцах

В Германии сделали шокирующее признание об украинцах - РИА Новости, 01.01.2024

В Германии сделали шокирующее признание об украинцах

Оппозиция в Германии потребовала отправить беженцев на Украину, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung."Их не хватает не только на фронте, где становятся заметны... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T11:58

2024-01-01T11:58

2024-01-01T16:49

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Оппозиция в Германии потребовала отправить беженцев на Украину, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung."Их не хватает не только на фронте, где становятся заметны признаки усталости, но и в гражданской обороне и МЧС", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Германия платит значительно больше денег украинским отказникам от военной службы, чем на обучение солдат ВСУ. "На выплату пособий для украинских беженцев из федерального бюджета было выделено почти три миллиарда евро. Для сравнения: вся военная помощь Украине составила 5,4 миллиарда евро", — пишет автор статьи. По данным издания, если сразу после начала конфликта доля взрослых мужчин в общем числе беженцев составляла всего семь процентов, то к сентябрю 2023 года она выросла до 28 процентов. В материале указывается, что на канцлера Шольца растет давление со стороны немецкой оппозиции с целью принять меры, мотивирующие украинских беженцев-мужчин вернуться домой. Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявлял, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться на призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом украинцы в возрасте от 25 до 60 лет. Позже представитель ведомства Илларион Павлюк уточнил, что речь якобы идет о рекрутинге и "необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии". Ожидается, что в случае принятия парламентом Украины нового закона о мобилизации уклонисты не смогут обновлять документы.

https://ria.ru/20231231/ukraina-1919287459.html

https://ria.ru/20240101/vybor-1919306172.html

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в мире, украина, германия, вооруженные силы украины