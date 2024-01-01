Рейтинг@Mail.ru
В Германии сделали шокирующее признание об украинцах - РИА Новости, 01.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 01.01.2024 (обновлено: 16:49 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/ukraina-1919335940.html
В Германии сделали шокирующее признание об украинцах
В Германии сделали шокирующее признание об украинцах - РИА Новости, 01.01.2024
В Германии сделали шокирующее признание об украинцах
Оппозиция в Германии потребовала отправить беженцев на Украину, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung."Их не хватает не только на фронте, где становятся заметны... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T11:58
2024-01-01T16:49
в мире
украина
германия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_758fb7a1e81faf9a9465c42cd8925b4e.jpg
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Оппозиция в Германии потребовала отправить беженцев на Украину, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung."Их не хватает не только на фронте, где становятся заметны признаки усталости, но и в гражданской обороне и МЧС", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Германия платит значительно больше денег украинским отказникам от военной службы, чем на обучение солдат ВСУ. "На выплату пособий для украинских беженцев из федерального бюджета было выделено почти три миллиарда евро. Для сравнения: вся военная помощь Украине составила 5,4 миллиарда евро", — пишет автор статьи. По данным издания, если сразу после начала конфликта доля взрослых мужчин в общем числе беженцев составляла всего семь процентов, то к сентябрю 2023 года она выросла до 28 процентов. В материале указывается, что на канцлера Шольца растет давление со стороны немецкой оппозиции с целью принять меры, мотивирующие украинских беженцев-мужчин вернуться домой. Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявлял, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться на призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом украинцы в возрасте от 25 до 60 лет. Позже представитель ведомства Илларион Павлюк уточнил, что речь якобы идет о рекрутинге и "необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии". Ожидается, что в случае принятия парламентом Украины нового закона о мобилизации уклонисты не смогут обновлять документы.
https://ria.ru/20231231/ukraina-1919287459.html
https://ria.ru/20240101/vybor-1919306172.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_d0f7a0fad6736142a18032ad12919e1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Германия, Вооруженные силы Украины
В Германии сделали шокирующее признание об украинцах

FAZ: оппозиция в Германии просит отправить беженцев на Украину из-за потерь ВСУ

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Оппозиция в Германии потребовала отправить беженцев на Украину, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Их не хватает не только на фронте, где становятся заметны признаки усталости, но и в гражданской обороне и МЧС", — говорится в публикации.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
На Украине подтвердили усиление проверок мужчин выездных категорий
Вчера, 19:44
В статье отмечается, что Германия платит значительно больше денег украинским отказникам от военной службы, чем на обучение солдат ВСУ.

"На выплату пособий для украинских беженцев из федерального бюджета было выделено почти три миллиарда евро. Для сравнения: вся военная помощь Украине составила 5,4 миллиарда евро", — пишет автор статьи.

По данным издания, если сразу после начала конфликта доля взрослых мужчин в общем числе беженцев составляла всего семь процентов, то к сентябрю 2023 года она выросла до 28 процентов.

В материале указывается, что на канцлера Шольца растет давление со стороны немецкой оппозиции с целью принять меры, мотивирующие украинских беженцев-мужчин вернуться домой.

Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявлял, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться на призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом украинцы в возрасте от 25 до 60 лет. Позже представитель ведомства Илларион Павлюк уточнил, что речь якобы идет о рекрутинге и "необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии". Ожидается, что в случае принятия парламентом Украины нового закона о мобилизации уклонисты не смогут обновлять документы.
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский поставил украинцев перед выбором в новогоднем обращении
03:31
 
В миреУкраинаГерманияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала