Рейтинг@Mail.ru
Власти Днепропетровска сообщили о пожаре на предприятии из-за взрывов - РИА Новости, 01.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:29 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/ukraina-1919318091.html
Власти Днепропетровска сообщили о пожаре на предприятии из-за взрывов
Власти Днепропетровска сообщили о пожаре на предприятии из-за взрывов - РИА Новости, 01.01.2024
Власти Днепропетровска сообщили о пожаре на предприятии из-за взрывов
Пожар произошел на предприятии в городе Днепропетровск на Украине из-за взрывов, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T09:29
2024-01-01T09:29
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156232/03/1562320366_0:39:751:461_1920x0_80_0_0_ae3acefff0ca297a4f5cbc1d8d7d46e5.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Пожар произошел на предприятии в городе Днепропетровск на Украине из-за взрывов, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале. Как написал он в своем Telegram-канале, в Днепре (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.) на одном из предприятий "произошло возгорание". "В течение часа пожарные потушили огонь", - написал Лысак, не уточнив, о каком именно предприятии идет речь.
днепропетровск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156232/03/1562320366_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_5a7f559de9226cf634020a556ea25262.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днепропетровск, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина
Власти Днепропетровска сообщили о пожаре на предприятии из-за взрывов

Глава ОВА Лысак: в Днепропетровске возник пожар на предприятии из-за взрывов

© Фото : ДСНС України Пожарная служба Украины
Пожарная служба Украины - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© Фото : ДСНС України
Пожарная служба Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Пожар произошел на предприятии в городе Днепропетровск на Украине из-за взрывов, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.
Как написал он в своем Telegram-канале, в Днепре (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.) на одном из предприятий "произошло возгорание". "В течение часа пожарные потушили огонь", - написал Лысак, не уточнив, о каком именно предприятии идет речь.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала