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Власти Днепропетровска сообщили о пожаре на предприятии из-за взрывов

Власти Днепропетровска сообщили о пожаре на предприятии из-за взрывов - РИА Новости, 01.01.2024

Власти Днепропетровска сообщили о пожаре на предприятии из-за взрывов

Пожар произошел на предприятии в городе Днепропетровск на Украине из-за взрывов, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T09:29

2024-01-01T09:29

2024-01-01T09:29

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Пожар произошел на предприятии в городе Днепропетровск на Украине из-за взрывов, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале. Как написал он в своем Telegram-канале, в Днепре (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.) на одном из предприятий "произошло возгорание". "В течение часа пожарные потушили огонь", - написал Лысак, не уточнив, о каком именно предприятии идет речь.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днепропетровск, украина