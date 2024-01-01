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Власти Днепропетровска сообщили о пожаре на предприятии из-за взрывов
Власти Днепропетровска сообщили о пожаре на предприятии из-за взрывов - РИА Новости, 01.01.2024
Власти Днепропетровска сообщили о пожаре на предприятии из-за взрывов
Пожар произошел на предприятии в городе Днепропетровск на Украине из-за взрывов, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T09:29
2024-01-01T09:29
2024-01-01T09:29
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Пожар произошел на предприятии в городе Днепропетровск на Украине из-за взрывов, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале. Как написал он в своем Telegram-канале, в Днепре (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.) на одном из предприятий "произошло возгорание". "В течение часа пожарные потушили огонь", - написал Лысак, не уточнив, о каком именно предприятии идет речь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровск, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина
Власти Днепропетровска сообщили о пожаре на предприятии из-за взрывов
Глава ОВА Лысак: в Днепропетровске возник пожар на предприятии из-за взрывов