https://ria.ru/20240101/ukraina-1919307804.html

"Они не хотели". В ЕП раскрыли правду о США и Украине

"Они не хотели". В ЕП раскрыли правду о США и Украине - РИА Новости, 01.01.2024

"Они не хотели". В ЕП раскрыли правду о США и Украине

Конфликт на Украине продолжается до сих пор из-за нежелания США его прекращать, написал в соцсети X депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T04:32

2024-01-01T04:32

2024-01-01T15:21

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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европарламент

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине продолжается до сих пор из-за нежелания США его прекращать, написал в соцсети X депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес."У нас было четыре пленарных заседания в Страсбурге с начала геноцида в Газе, и до сих пор у нас не было резолюции по этому вопросу. Но у нас не было достаточного количества резолюций по прокси-войне США и НАТО на Украине. И мы не хотели прекращения огня на Украине или в секторе Газа, потому что империя США этого не захотела", — заявил Уоллес.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны еврейского государства начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двухгосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240101/ssha-1919305334.html

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