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"Они не хотели". В ЕП раскрыли правду о США и Украине - РИА Новости, 01.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:32 01.01.2024 (обновлено: 15:21 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/ukraina-1919307804.html
"Они не хотели". В ЕП раскрыли правду о США и Украине
"Они не хотели". В ЕП раскрыли правду о США и Украине - РИА Новости, 01.01.2024
"Они не хотели". В ЕП раскрыли правду о США и Украине
Конфликт на Украине продолжается до сих пор из-за нежелания США его прекращать, написал в соцсети X депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T04:32
2024-01-01T15:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
израиль
владимир путин
хамас
европарламент
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине продолжается до сих пор из-за нежелания США его прекращать, написал в соцсети X депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес."У нас было четыре пленарных заседания в Страсбурге с начала геноцида в Газе, и до сих пор у нас не было резолюции по этому вопросу. Но у нас не было достаточного количества резолюций по прокси-войне США и НАТО на Украине. И мы не хотели прекращения огня на Украине или в секторе Газа, потому что империя США этого не захотела", — заявил Уоллес.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны еврейского государства начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двухгосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240101/ssha-1919305334.html
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в мире, украина, сша, израиль, владимир путин, хамас, европарламент, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Израиль, Владимир Путин, ХАМАС, Европарламент, НАТО
"Они не хотели". В ЕП раскрыли правду о США и Украине

Депутат ЕП Уоллес: украинский конфликт не закончился из-за нежелания США

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине продолжается до сих пор из-за нежелания США его прекращать, написал в соцсети X депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
«
"У нас было четыре пленарных заседания в Страсбурге с начала геноцида в Газе, и до сих пор у нас не было резолюции по этому вопросу. Но у нас не было достаточного количества резолюций по прокси-войне США и НАТО на Украине. И мы не хотели прекращения огня на Украине или в секторе Газа, потому что империя США этого не захотела", — заявил Уоллес.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны еврейского государства начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двухгосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
"Осталась одна минута". В США забили тревогу из-за обнаруженной угрозы
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАИзраильВладимир ПутинХАМАСЕвропарламентНАТО
 
 
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