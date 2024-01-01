Рейтинг@Mail.ru
Источник: Турция выразила желание обсудить с Россией создание газового хаба - РИА Новости, 01.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/turtsiya-1919351237.html
Источник: Турция выразила желание обсудить с Россией создание газового хаба
Источник: Турция выразила желание обсудить с Россией создание газового хаба - РИА Новости, 01.01.2024
Источник: Турция выразила желание обсудить с Россией создание газового хаба
Турция рассчитывает в конце января-начале февраля начать обсуждения с Россией "дорожной карты" газового хаба в Турции, у сторон имеется рабочий настрой, сообщил РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T13:33
2024-01-01T13:33
в мире
экономика
турция
россия
анкара (провинция)
александр новак
владимир путин
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893484080_0:53:3204:1855_1920x0_80_0_0_10eb6ecba3acccf192bbf01b57a7b7f9.jpg
АНКАРА, 1 янв - РИА Новости. Турция рассчитывает в конце января-начале февраля начать обсуждения с Россией "дорожной карты" газового хаба в Турции, у сторон имеется рабочий настрой, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Анкаре. "Газпром" и Турция договорились о подготовке "дорожной карты" по турецкому газовому хабу, она будет принята в ближайшее время, реализация проекта может начаться в 2024 году, сообщал вице-премьер России Александр Новак. "Приблизительно с конца января-начала февраля", - сообщил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать сроки начала обсуждения с российской стороной "дорожной карты". Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда - через две недели после теракта на "Северных потоках" - президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен. В ноябре текущего года министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Анкара ведет переговоры с "Газпромом" по выводу турецкой платформы по торговле газом на международный уровень. По его словам, республика рассчитывает, что сможет завершить работы по созданию электронной платформы для газового трейдинга в 2024 году.
https://ria.ru/20231227/mneniya-1918582994.html
турция
россия
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893484080_473:0:3204:2048_1920x0_80_0_0_dc32965a50042265f3836d51f78d66ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, экономика, турция, россия, анкара (провинция), александр новак, владимир путин, газпром, северный поток
В мире, Экономика, Турция, Россия, Анкара (провинция), Александр Новак, Владимир Путин, Газпром, Северный поток
Источник: Турция выразила желание обсудить с Россией создание газового хаба

Анкара выразила желание обсудить с Москвой дорожную карту газового хаба в Турции

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкНа территории подземного газохранилища
На территории подземного газохранилища - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
На территории подземного газохранилища. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 1 янв - РИА Новости. Турция рассчитывает в конце января-начале февраля начать обсуждения с Россией "дорожной карты" газового хаба в Турции, у сторон имеется рабочий настрой, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Анкаре.
«
"Газпром" и Турция договорились о подготовке "дорожной карты" по турецкому газовому хабу, она будет принята в ближайшее время, реализация проекта может начаться в 2024 году, сообщал вице-премьер России Александр Новак.
"Приблизительно с конца января-начала февраля", - сообщил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать сроки начала обсуждения с российской стороной "дорожной карты".
Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда - через две недели после теракта на "Северных потоках" - президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.
В ноябре текущего года министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Анкара ведет переговоры с "Газпромом" по выводу турецкой платформы по торговле газом на международный уровень. По его словам, республика рассчитывает, что сможет завершить работы по созданию электронной платформы для газового трейдинга в 2024 году.
Акиф Чагатай Кылыч - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Советник Эрдогана: мнения Турции и ЕС по санкциям против России различаются
27 декабря 2023, 22:23
 
В миреЭкономикаТурцияРоссияАнкара (провинция)Александр НовакВладимир ПутинГазпромСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала