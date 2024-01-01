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Источник: Турция выразила желание обсудить с Россией создание газового хаба
Источник: Турция выразила желание обсудить с Россией создание газового хаба - РИА Новости, 01.01.2024
Источник: Турция выразила желание обсудить с Россией создание газового хаба
Турция рассчитывает в конце января-начале февраля начать обсуждения с Россией "дорожной карты" газового хаба в Турции, у сторон имеется рабочий настрой, сообщил РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T13:33
2024-01-01T13:33
2024-01-01T13:33
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АНКАРА, 1 янв - РИА Новости. Турция рассчитывает в конце января-начале февраля начать обсуждения с Россией "дорожной карты" газового хаба в Турции, у сторон имеется рабочий настрой, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Анкаре. "Газпром" и Турция договорились о подготовке "дорожной карты" по турецкому газовому хабу, она будет принята в ближайшее время, реализация проекта может начаться в 2024 году, сообщал вице-премьер России Александр Новак. "Приблизительно с конца января-начала февраля", - сообщил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать сроки начала обсуждения с российской стороной "дорожной карты". Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда - через две недели после теракта на "Северных потоках" - президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен. В ноябре текущего года министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Анкара ведет переговоры с "Газпромом" по выводу турецкой платформы по торговле газом на международный уровень. По его словам, республика рассчитывает, что сможет завершить работы по созданию электронной платформы для газового трейдинга в 2024 году.
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в мире, экономика, турция, россия, анкара (провинция), александр новак, владимир путин, газпром, северный поток
В мире, Экономика, Турция, Россия, Анкара (провинция), Александр Новак, Владимир Путин, Газпром, Северный поток
Источник: Турция выразила желание обсудить с Россией создание газового хаба
Анкара выразила желание обсудить с Москвой дорожную карту газового хаба в Турции