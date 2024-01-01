https://ria.ru/20240101/tsunami-1919357924.html

В Японии сняли угрозу большого цунами, сообщили СМИ

В Японии сняли угрозу большого цунами, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.01.2024

В Японии сняли угрозу большого цунами, сообщили СМИ

Угроза большого цунами, объявленная в ряде регионов на западном побережье Японии после серии мощных землетрясений в префектуре Исикава, снята, однако... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T14:36

2024-01-01T14:36

2024-01-01T14:52

япония

в мире

серия землетрясений в японии в 2024 году

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ТОКИО, 1 янв – РИА Новости. Угроза большого цунами, объявленная в ряде регионов на западном побережье Японии после серии мощных землетрясений в префектуре Исикава, снята, однако предупреждение о цунами все еще сохраняется для всего западного побережья страны, передает телеканал NHK.Дикторы пояснили, что снята угроза цунами с высотой волн выше 3 метров.Днем в понедельник на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй – более мощный удар магнитудой 7,6 - произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Спустя еще восемь минут произошло землетрясение магнитудой 6,1.Для некоторых регионов на западном побережье Японии ранее была вынесена угроза большого цунами. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. Было остановлено движение скоростных поездов. По данным японских СМИ, известно об ущербе не менее 110 зданий. Поступают отдельные сообщения о пострадавших, однако обобщенных данных нет.Как заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси, данных о сбоях в работе АЭС пока не поступало.После землетрясений при канцелярии премьер-министра был создан штаб по сбору информации. Глава правительства Японии Фумио Кисида призвал людей предпринять меры для обеспечения безопасности жизней.

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

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Парковка в Японии во время землетрясения Парковка в Японии во время землетрясения 2024-01-01T14:36 true PT0M52S

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япония, в мире, серия землетрясений в японии в 2024 году