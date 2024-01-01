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Примгидромет рассказал о высоте волн цунами в регионе

Примгидромет рассказал о высоте волн цунами в регионе - РИА Новости, 01.01.2024

Примгидромет рассказал о высоте волн цунами в регионе

Максимальная высота волны цунами в Приморье пока составила 30 сантиметров, во Владивостоке и Находке - 10-20 сантиметров, сообщает Примгидромет в... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T14:03

2024-01-01T14:03

2024-01-01T14:29

владивосток

находка

серия землетрясений в японии в 2024 году

происшествия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 янв - РИА Новости. Максимальная высота волны цунами в Приморье пока составила 30 сантиметров, во Владивостоке и Находке - 10-20 сантиметров, сообщает Примгидромет в Telegram-канале.Ранее власти городских округов сообщили, что угроза цунами объявлена во Владивостоке и Находке. Отмечалось, что максимальная высота волны в Приморье составит около 1,2 метра - в селе Преображение Лазовского округа."По данным автоматических датчиков системы предупреждения о цунами максимальная высота волн возле берегов Приморья была отмечена на уровне 30 сантиметров (села Преображение, Рудная Пристань, Сосуново). В городах Владивосток и Находка волны достигли отметок 10-20 сантиметров", - говорится в сообщении.Специалисты Центра цунами Примгидромета продолжают следить за ситуацией. По данным регионального главка МЧС, высота морских волн в прибрежных районах Приморья не достигла опасных значений. Спасатели продолжают следить за ситуацией.Ранее власти Находки сообщили, что "цунами прошло практически незаметно". Представитель информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами сообщал РИА Новости, что тревогу цунами отменяют через три часа после последнего расчетного времени подхода волны.В понедельник на западе Японии произошли землетрясения магнитудой 5,6 и 7,4, сильные толчки ощущались в Осаке и Киото. Была объявлена угроза цунами.

https://ria.ru/20240101/tsunami-1919328562.html

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владивосток, находка, серия землетрясений в японии в 2024 году, происшествия, россия