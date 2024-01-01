https://ria.ru/20240101/tsunami-1919349728.html

Власти Владивостока рассказали подробности о возможном цунами

Власти Владивостока рассказали подробности о возможном цунами - РИА Новости, 01.01.2024

Власти Владивостока рассказали подробности о возможном цунами

Цунами во Владивостоке, ожидаемое в 12.36 мск, не подошло к берегам города в расчетное время, заявили в мэрии. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T13:20

2024-01-01T13:20

2024-01-01T13:24

владивосток

происшествия

лазовский район

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ВЛАДИВОСТОК, 1 янв - РИА Новости. Цунами во Владивостоке, ожидаемое в 12.36 мск, не подошло к берегам города в расчетное время, заявили в мэрии.Ранее власти городских округов сообщили, что угроза цунами объявлена во Владивостоке и Находке. Во Владивосток волна ожидается со стороны Уссурийского залива. Высота волны составит 0,3 метра. Отмечалось, что опасное явление достигнет берегов Владивостока в 19.36 (12.36 мск). Ожидаемая высота волны в Находке 0,31 метра (время подхода 11.51 мск), во Врангеле 0,28 метра, в Ливадии 0,57 метра. Власти Находки сообщили, что "цунами прошло практически незаметно". По информации Примгидромета, максимальная высота волны в Приморье составит около 1,2 метра - в селе Преображение Лазовского округа."На 19.55 (12.55 мск) от Центра "Цунами": на данный момент цунами во Владивостоке не зарегистрировано", - сообщили журналистам в мэрии.Представитель информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами сообщал РИА Новости, что в первую очередь волна должна была подойти в Лазовский район, там ее еще не фиксировали. Тревогу цунами отменяют через три часа после последнего расчетного времени подхода волны.

https://ria.ru/20240101/tsunami-1919347280.html

владивосток

лазовский район

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владивосток, происшествия, лазовский район