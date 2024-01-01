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В Хабаровском крае объявили угрозу цунами
В Хабаровском крае объявили угрозу цунами - РИА Новости, 01.01.2024
В Хабаровском крае объявили угрозу цунами
Тревога "Цунами" объявлена в Хабаровском крае из-за землетрясения на территории Японии, эвакуация граждан не требуется, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T13:14
2024-01-01T13:14
2024-01-01T13:14
происшествия
хабаровский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
серия землетрясений в японии в 2024 году
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Тревога "Цунами" объявлена в Хабаровском крае из-за землетрясения на территории Японии, эвакуация граждан не требуется, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в Telegram-канале. "В результате сильного землетрясения на территории Японии (остров Хонсю) 1 января на побережье Татарского пролива в Сахалинской области и в Хабаровском крае объявлена тревога "Цунами", - говорится в сообщении. Отмечается, что возможно повышение уровня воды на прибрежных территориях Хабаровского края в Ванинском, Советско-Гаванском, Аяно-Майском, Охотском районах. Предварительно, повышение может достигать от 1 до 33 см. Добавляется, что подход волны ожидается в 20.52 (по местному времени. 13.52 мск). Подчеркивается, что эвакуация населения не требуется.
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происшествия, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), серия землетрясений в японии в 2024 году
Происшествия, Хабаровский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Серия землетрясений в Японии в 2024 году
В Хабаровском крае объявили угрозу цунами
В Хабаровском крае объявили угрозу цунами из-за землетрясения в Японии