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В Находке рассказали о цунами после серии землетрясений в Японии - РИА Новости, 01.01.2024
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13:01 01.01.2024 (обновлено: 13:02 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/tsunami-1919347280.html
В Находке рассказали о цунами после серии землетрясений в Японии
В Находке рассказали о цунами после серии землетрясений в Японии - РИА Новости, 01.01.2024
В Находке рассказали о цунами после серии землетрясений в Японии
Волна цунами в Находке Приморского края прошла "практически незаметно", сообщает администрация городского округа в Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T13:01
2024-01-01T13:02
происшествия
находка
владивосток
япония
серия землетрясений в японии в 2024 году
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ВЛАДИВОСТОК, 1 янв - РИА Новости. Волна цунами в Находке Приморского края прошла "практически незаметно", сообщает администрация городского округа в Telegram-канале.Ранее власти городских округов сообщили, что угроза цунами объявлена во Владивостоке и Находке. Во Владивосток волна ожидается со стороны Уссурийского залива. Высота волны составит 0,3 метра. Опасное явление достигнет берегов Владивостока в 19.36 (12.36 мск). Ожидаемая высота волны в Находке 0,31 метра (время подхода), во Врангеле 0,28 метра, в Ливадии 0,57 метра. В Находке производится оповещение по драгнету, сработали сирены оповещения. По данным специалистов управления ГО и ЧС администрации Находки, опасности для населения нет. По информации Примгидромета, максимальная высота волны в Приморье составит около 1,2 метра - в селе Преображение Лазовского округа."По сообщению управления ГО и ЧС администрации Находки, цунами прошло практически незаметно", - говорится в сообщении."Пока датчики не фиксируют подход волн по всему побережью", - сказал РИА Новости представитель информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами.Он отметил, что в первую очередь волна должна была подойти в Лазовский район, там ее не фиксировали. При этом отмена тревоги цунами дается через три часа после последних расчетов, поэтому пока она сохраняется.
находка
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Землетрясение на западе Японии
Сразу два мощных землетрясения с разницей в менее чем пять минут произошли в префектуре Исикава на западе Японии. По данным Главного метеорологического агентства Японии, первые подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16:06 по местному времени (10:06 мск). Следующий, более мощный удар произошел в 16:10 (10:10 мск). Его магнитуда, по уточненным данным, составила 7,4. Сильные толчки ощущались в Осаке и Киото, а также в Токио
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происшествия, находка, владивосток, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году, видео
Происшествия, Находка, Владивосток, Япония, Серия землетрясений в Японии в 2024 году
В Находке рассказали о цунами после серии землетрясений в Японии
ВЛАДИВОСТОК, 1 янв - РИА Новости. Волна цунами в Находке Приморского края прошла "практически незаметно", сообщает администрация городского округа в Telegram-канале.
2024-01-01T13:01
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В Находке рассказали о цунами после серии землетрясений в Японии

Мэрия Находки: цунами после землетрясений в Японии прошло практически незаметно

© РИА Новости / Виталий АньковПорт города Находка в Приморском крае
Порт города Находка в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Порт города Находка в Приморском крае. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 1 янв - РИА Новости. Волна цунами в Находке Приморского края прошла "практически незаметно", сообщает администрация городского округа в Telegram-канале.
Ранее власти городских округов сообщили, что угроза цунами объявлена во Владивостоке и Находке. Во Владивосток волна ожидается со стороны Уссурийского залива. Высота волны составит 0,3 метра. Опасное явление достигнет берегов Владивостока в 19.36 (12.36 мск). Ожидаемая высота волны в Находке 0,31 метра (время подхода), во Врангеле 0,28 метра, в Ливадии 0,57 метра. В Находке производится оповещение по драгнету, сработали сирены оповещения. По данным специалистов управления ГО и ЧС администрации Находки, опасности для населения нет. По информации Примгидромета, максимальная высота волны в Приморье составит около 1,2 метра - в селе Преображение Лазовского округа.
"По сообщению управления ГО и ЧС администрации Находки, цунами прошло практически незаметно", - говорится в сообщении.
"Пока датчики не фиксируют подход волн по всему побережью", - сказал РИА Новости представитель информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами.
Он отметил, что в первую очередь волна должна была подойти в Лазовский район, там ее не фиксировали. При этом отмена тревоги цунами дается через три часа после последних расчетов, поэтому пока она сохраняется.
 
ПроисшествияНаходкаВладивостокЯпонияСерия землетрясений в Японии в 2024 году
 
 
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