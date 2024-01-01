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В Находке рассказали о цунами после серии землетрясений в Японии
В Находке рассказали о цунами после серии землетрясений в Японии - РИА Новости, 01.01.2024
В Находке рассказали о цунами после серии землетрясений в Японии
Волна цунами в Находке Приморского края прошла "практически незаметно", сообщает администрация городского округа в Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T13:01
2024-01-01T13:01
2024-01-01T13:02
происшествия
находка
владивосток
япония
серия землетрясений в японии в 2024 году
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ВЛАДИВОСТОК, 1 янв - РИА Новости. Волна цунами в Находке Приморского края прошла "практически незаметно", сообщает администрация городского округа в Telegram-канале.Ранее власти городских округов сообщили, что угроза цунами объявлена во Владивостоке и Находке. Во Владивосток волна ожидается со стороны Уссурийского залива. Высота волны составит 0,3 метра. Опасное явление достигнет берегов Владивостока в 19.36 (12.36 мск). Ожидаемая высота волны в Находке 0,31 метра (время подхода), во Врангеле 0,28 метра, в Ливадии 0,57 метра. В Находке производится оповещение по драгнету, сработали сирены оповещения. По данным специалистов управления ГО и ЧС администрации Находки, опасности для населения нет. По информации Примгидромета, максимальная высота волны в Приморье составит около 1,2 метра - в селе Преображение Лазовского округа."По сообщению управления ГО и ЧС администрации Находки, цунами прошло практически незаметно", - говорится в сообщении."Пока датчики не фиксируют подход волн по всему побережью", - сказал РИА Новости представитель информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами.Он отметил, что в первую очередь волна должна была подойти в Лазовский район, там ее не фиксировали. При этом отмена тревоги цунами дается через три часа после последних расчетов, поэтому пока она сохраняется.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776239537_104:0:1896:1344_1920x0_80_0_0_e25d373f4c1d10e1ee7c1dc51db3a316.jpg
Землетрясение на западе Японии
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2024-01-01T13:01
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Происшествия, Находка, Владивосток, Япония, Серия землетрясений в Японии в 2024 году
В Находке рассказали о цунами после серии землетрясений в Японии
Мэрия Находки: цунами после землетрясений в Японии прошло практически незаметно