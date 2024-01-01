https://ria.ru/20240101/tsunami-1919347280.html

В Находке рассказали о цунами после серии землетрясений в Японии

В Находке рассказали о цунами после серии землетрясений в Японии - РИА Новости, 01.01.2024

В Находке рассказали о цунами после серии землетрясений в Японии

Волна цунами в Находке Приморского края прошла "практически незаметно", сообщает администрация городского округа в Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T13:01

2024-01-01T13:01

2024-01-01T13:02

происшествия

находка

владивосток

япония

серия землетрясений в японии в 2024 году

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ВЛАДИВОСТОК, 1 янв - РИА Новости. Волна цунами в Находке Приморского края прошла "практически незаметно", сообщает администрация городского округа в Telegram-канале.Ранее власти городских округов сообщили, что угроза цунами объявлена во Владивостоке и Находке. Во Владивосток волна ожидается со стороны Уссурийского залива. Высота волны составит 0,3 метра. Опасное явление достигнет берегов Владивостока в 19.36 (12.36 мск). Ожидаемая высота волны в Находке 0,31 метра (время подхода), во Врангеле 0,28 метра, в Ливадии 0,57 метра. В Находке производится оповещение по драгнету, сработали сирены оповещения. По данным специалистов управления ГО и ЧС администрации Находки, опасности для населения нет. По информации Примгидромета, максимальная высота волны в Приморье составит около 1,2 метра - в селе Преображение Лазовского округа."По сообщению управления ГО и ЧС администрации Находки, цунами прошло практически незаметно", - говорится в сообщении."Пока датчики не фиксируют подход волн по всему побережью", - сказал РИА Новости представитель информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами.Он отметил, что в первую очередь волна должна была подойти в Лазовский район, там ее не фиксировали. При этом отмена тревоги цунами дается через три часа после последних расчетов, поэтому пока она сохраняется.

находка

владивосток

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Землетрясение на западе Японии Сразу два мощных землетрясения с разницей в менее чем пять минут произошли в префектуре Исикава на западе Японии. По данным Главного метеорологического агентства Японии, первые подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16:06 по местному времени (10:06 мск). Следующий, более мощный удар произошел в 16:10 (10:10 мск). Его магнитуда, по уточненным данным, составила 7,4. Сильные толчки ощущались в Осаке и Киото, а также в Токио 2024-01-01T13:01 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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