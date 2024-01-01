https://ria.ru/20240101/tsunami-1919341459.html

Максимальная высота волны цунами в Приморье составит около 1,2 метра

Максимальная высота волны цунами в Приморье составит около 1,2 метра - РИА Новости, 01.01.2024

Максимальная высота волны цунами в Приморье составит около 1,2 метра

Максимальная высота волны цунами в Приморье составит около 1,2 метра в Лазовском районе края, сообщает региональный главк МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T12:28

2024-01-01T12:28

2024-01-01T12:42

лазовский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

находка

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 1 янв - РИА Новости. Максимальная высота волны цунами в Приморье составит около 1,2 метра в Лазовском районе края, сообщает региональный главк МЧС РФ в Telegram-канале.Ранее власти городских округов сообщили, что угроза цунами объявлена во Владивостоке и Находке. Во Владивостоке волна ожидается со стороны Уссурийского залива. Высота волны составит 0,3 метра. Опасное явление достигнет берегов Владивостока в 19.36 (12.36 мск). Ожидаемая высота волны в Находке 0,31 метра, во Врангеле 0,28 метра, в Ливадии 0,57 метра. В Находке производится оповещение по драгнету, сработали сирены оповещения. По данным специалистов управления ГО и ЧС администрации Находки, опасности для населения нет."По информации Примгидромета, максимальная высота волны в Приморье составит около 1,2 метра (село Преображение Лазовского округа). Информация доведена до морских портов, судов, а также администраций прибрежных муниципальных образований", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240101/tsunami-1919328562.html

лазовский район

находка

владивосток

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лазовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, находка, владивосток