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Максимальная высота волны цунами в Приморье составит около 1,2 метра - РИА Новости, 01.01.2024
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12:28 01.01.2024 (обновлено: 12:42 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/tsunami-1919341459.html
Максимальная высота волны цунами в Приморье составит около 1,2 метра
Максимальная высота волны цунами в Приморье составит около 1,2 метра - РИА Новости, 01.01.2024
Максимальная высота волны цунами в Приморье составит около 1,2 метра
Максимальная высота волны цунами в Приморье составит около 1,2 метра в Лазовском районе края, сообщает региональный главк МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T12:28
2024-01-01T12:42
лазовский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
находка
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 1 янв - РИА Новости. Максимальная высота волны цунами в Приморье составит около 1,2 метра в Лазовском районе края, сообщает региональный главк МЧС РФ в Telegram-канале.Ранее власти городских округов сообщили, что угроза цунами объявлена во Владивостоке и Находке. Во Владивостоке волна ожидается со стороны Уссурийского залива. Высота волны составит 0,3 метра. Опасное явление достигнет берегов Владивостока в 19.36 (12.36 мск). Ожидаемая высота волны в Находке 0,31 метра, во Врангеле 0,28 метра, в Ливадии 0,57 метра. В Находке производится оповещение по драгнету, сработали сирены оповещения. По данным специалистов управления ГО и ЧС администрации Находки, опасности для населения нет."По информации Примгидромета, максимальная высота волны в Приморье составит около 1,2 метра (село Преображение Лазовского округа). Информация доведена до морских портов, судов, а также администраций прибрежных муниципальных образований", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240101/tsunami-1919328562.html
лазовский район
находка
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лазовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, находка, владивосток
Лазовский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Находка, Владивосток
Максимальная высота волны цунами в Приморье составит около 1,2 метра

Максимальная высота цунами в Приморье составит около 1,2 м в Лазовском районе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
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ВЛАДИВОСТОК, 1 янв - РИА Новости. Максимальная высота волны цунами в Приморье составит около 1,2 метра в Лазовском районе края, сообщает региональный главк МЧС РФ в Telegram-канале.
Ранее власти городских округов сообщили, что угроза цунами объявлена во Владивостоке и Находке. Во Владивостоке волна ожидается со стороны Уссурийского залива. Высота волны составит 0,3 метра. Опасное явление достигнет берегов Владивостока в 19.36 (12.36 мск). Ожидаемая высота волны в Находке 0,31 метра, во Врангеле 0,28 метра, в Ливадии 0,57 метра. В Находке производится оповещение по драгнету, сработали сирены оповещения. По данным специалистов управления ГО и ЧС администрации Находки, опасности для населения нет.
"По информации Примгидромета, максимальная высота волны в Приморье составит около 1,2 метра (село Преображение Лазовского округа). Информация доведена до морских портов, судов, а также администраций прибрежных муниципальных образований", - говорится в сообщении.
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Лазовский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияНаходкаВладивосток
 
 
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