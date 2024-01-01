https://ria.ru/20240101/tsunami-1919335397.html
Во Владивостоке и Находке объявили угрозу цунами
Во Владивостоке и Находке объявили угрозу цунами - РИА Новости, 01.01.2024
Во Владивостоке и Находке объявили угрозу цунами
Угроза цунами объявлена во Владивостоке и Находке, сообщают администрации городских округов. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T11:53
2024-01-01T11:53
2024-01-01T12:02
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ВЛАДИВОСТОК, 1 янв - РИА Новости. Угроза цунами объявлена во Владивостоке и Находке, сообщают администрации городских округов."Рыбакам и всем, кто планирует выход в акваторию, необходимо срочно вернуться на берег. Согласно информации Центра "Цунами", волна ожидается со стороны Уссурийского залива. Высота волны составит 0,3 метра. Опасное явление достигнет берегов Владивостока в 19.36 (12.36 мск)", - сообщили журналистам в мэрии Владивостока.Администрация Находкинского городского округа сообщает, что в 17.10 (10.10 мск) произошло землетрясение в Японском море. Магнитуда 7,2 балла."Возможна угроза цунами. Ожидаемая высота волны в Находке 0,31 метра, время прохождения 18.51 (11.51 мск), во Врангеле 0,28 метра, время 18.42, в Ливадии 0,57 метра, время 18.59. Производится оповещение по драгнету, сработали сирены оповещения. По данным специалистов управления ГО и ЧС администрации Находки, опасности для населения нет", - сообщают власти Находки.
https://ria.ru/20240101/tsunami-1919328562.html
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владивосток, происшествия, россия, находка, японское море
Владивосток, Происшествия, Россия, Находка, Японское море
Во Владивостоке и Находке объявили угрозу цунами
Власти объявили угрозу цунами во Владивостоке и Находке
ВЛАДИВОСТОК, 1 янв - РИА Новости. Угроза цунами объявлена во Владивостоке и Находке, сообщают администрации городских округов.
"Рыбакам и всем, кто планирует выход в акваторию, необходимо срочно вернуться на берег. Согласно информации Центра "Цунами", волна ожидается со стороны Уссурийского залива. Высота волны составит 0,3 метра. Опасное явление достигнет берегов Владивостока в 19.36 (12.36 мск)", - сообщили журналистам в мэрии Владивостока.
Администрация Находкинского городского округа сообщает, что в 17.10 (10.10 мск) произошло землетрясение в Японском море
. Магнитуда 7,2 балла.
"Возможна угроза цунами. Ожидаемая высота волны в Находке 0,31 метра, время прохождения 18.51 (11.51 мск), во Врангеле 0,28 метра, время 18.42, в Ливадии 0,57 метра, время 18.59. Производится оповещение по драгнету, сработали сирены оповещения. По данным специалистов управления ГО и ЧС администрации Находки, опасности для населения нет", - сообщают власти Находки.
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