https://ria.ru/20240101/tsunami-1919335397.html

Во Владивостоке и Находке объявили угрозу цунами

Во Владивостоке и Находке объявили угрозу цунами - РИА Новости, 01.01.2024

Во Владивостоке и Находке объявили угрозу цунами

Угроза цунами объявлена во Владивостоке и Находке, сообщают администрации городских округов. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T11:53

2024-01-01T11:53

2024-01-01T12:02

владивосток

происшествия

россия

находка

японское море

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ВЛАДИВОСТОК, 1 янв - РИА Новости. Угроза цунами объявлена во Владивостоке и Находке, сообщают администрации городских округов."Рыбакам и всем, кто планирует выход в акваторию, необходимо срочно вернуться на берег. Согласно информации Центра "Цунами", волна ожидается со стороны Уссурийского залива. Высота волны составит 0,3 метра. Опасное явление достигнет берегов Владивостока в 19.36 (12.36 мск)", - сообщили журналистам в мэрии Владивостока.Администрация Находкинского городского округа сообщает, что в 17.10 (10.10 мск) произошло землетрясение в Японском море. Магнитуда 7,2 балла."Возможна угроза цунами. Ожидаемая высота волны в Находке 0,31 метра, время прохождения 18.51 (11.51 мск), во Врангеле 0,28 метра, время 18.42, в Ливадии 0,57 метра, время 18.59. Производится оповещение по драгнету, сработали сирены оповещения. По данным специалистов управления ГО и ЧС администрации Находки, опасности для населения нет", - сообщают власти Находки.

https://ria.ru/20240101/tsunami-1919328562.html

владивосток

россия

находка

японское море

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владивосток, происшествия, россия, находка, японское море