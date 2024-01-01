https://ria.ru/20240101/tsunami-1919328562.html

Около крупнейшей в мире АЭС в Японии зафиксировали цунами

Около крупнейшей в мире АЭС в Японии зафиксировали цунами - РИА Новости, 01.01.2024

Около крупнейшей в мире АЭС в Японии зафиксировали цунами

Около крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки- Карива" зафиксировано цунами высотой 0,4 метра, сообщил оператор станции компания ТЕРСО. Как сообщает телеканал NHK,... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T10:53

2024-01-01T10:53

2024-01-01T11:21

япония

в мире

исикава

фукуи (префектура)

терсо

серия землетрясений в японии в 2024 году

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ТОКИО, 1 янв – РИА Новости. Около крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки- Карива" зафиксировано цунами высотой 0,4 метра, сообщил оператор станции компания ТЕРСО. Как сообщает телеканал NHK, компания уточняет состояние станции.По данным комитета по мерам безопасности префектуры Фукуи, нештатных ситуаций на атомных объектах не зафиксировано.Угроза цунами была объявлена на всем западном побережье Японии с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю, в районе префектуры Исикава объявлена угроза большого цунами после серии сильных землетрясений.С 16.06 (10.06 мск) в районе префектур Исикава и Ниигата произошли 9 землетрясений магнитудой о 4,3 до 7,6.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

япония

исикава

фукуи (префектура)

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япония, в мире, исикава, фукуи (префектура), терсо, серия землетрясений в японии в 2024 году