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Около крупнейшей в мире АЭС в Японии зафиксировали цунами - РИА Новости, 01.01.2024
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10:53 01.01.2024 (обновлено: 11:21 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/tsunami-1919328562.html
Около крупнейшей в мире АЭС в Японии зафиксировали цунами
Около крупнейшей в мире АЭС в Японии зафиксировали цунами - РИА Новости, 01.01.2024
Около крупнейшей в мире АЭС в Японии зафиксировали цунами
Около крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки- Карива" зафиксировано цунами высотой 0,4 метра, сообщил оператор станции компания ТЕРСО. Как сообщает телеканал NHK,... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T10:53
2024-01-01T11:21
япония
в мире
исикава
фукуи (префектура)
терсо
серия землетрясений в японии в 2024 году
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ТОКИО, 1 янв – РИА Новости. Около крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки- Карива" зафиксировано цунами высотой 0,4 метра, сообщил оператор станции компания ТЕРСО. Как сообщает телеканал NHK, компания уточняет состояние станции.По данным комитета по мерам безопасности префектуры Фукуи, нештатных ситуаций на атомных объектах не зафиксировано.Угроза цунами была объявлена на всем западном побережье Японии с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю, в районе префектуры Исикава объявлена угроза большого цунами после серии сильных землетрясений.С 16.06 (10.06 мск) в районе префектур Исикава и Ниигата произошли 9 землетрясений магнитудой о 4,3 до 7,6.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
япония
исикава
фукуи (префектура)
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япония, в мире, исикава, фукуи (префектура), терсо, серия землетрясений в японии в 2024 году
Япония, В мире, Исикава, Фукуи (префектура), ТЕРСО, Серия землетрясений в Японии в 2024 году
Около крупнейшей в мире АЭС в Японии зафиксировали цунами

Около АЭС "Ксивадзаки-Карива" в Японии зафиксировали цунами высотой 0,4 м

© AFP 2023 / ROLAND DE COURSONСотрудники атомной электростанции Касивадзаки-Карива компании Tokyo Electric Power
Сотрудники атомной электростанции Касивадзаки-Карива компании Tokyo Electric Power - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© AFP 2023 / ROLAND DE COURSON
Сотрудники атомной электростанции Касивадзаки-Карива компании Tokyo Electric Power. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 1 янв – РИА Новости. Около крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки- Карива" зафиксировано цунами высотой 0,4 метра, сообщил оператор станции компания ТЕРСО. Как сообщает телеканал NHK, компания уточняет состояние станции.
По данным комитета по мерам безопасности префектуры Фукуи, нештатных ситуаций на атомных объектах не зафиксировано.
Угроза цунами была объявлена на всем западном побережье Японии с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю, в районе префектуры Исикава объявлена угроза большого цунами после серии сильных землетрясений.
С 16.06 (10.06 мск) в районе префектур Исикава и Ниигата произошли 9 землетрясений магнитудой о 4,3 до 7,6.
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Крупные землетрясения в мире в 2022—2023 годах
6 февраля 2023, 10:24
 
ЯпонияВ миреИсикаваФукуи (префектура)ТЕРСОСерия землетрясений в Японии в 2024 году
 
 
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