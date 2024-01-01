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Около крупнейшей в мире АЭС в Японии зафиксировали цунами
Около крупнейшей в мире АЭС в Японии зафиксировали цунами - РИА Новости, 01.01.2024
Около крупнейшей в мире АЭС в Японии зафиксировали цунами
Около крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки- Карива" зафиксировано цунами высотой 0,4 метра, сообщил оператор станции компания ТЕРСО. Как сообщает телеканал NHK,... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T10:53
2024-01-01T10:53
2024-01-01T11:21
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серия землетрясений в японии в 2024 году
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ТОКИО, 1 янв – РИА Новости. Около крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки- Карива" зафиксировано цунами высотой 0,4 метра, сообщил оператор станции компания ТЕРСО. Как сообщает телеканал NHK, компания уточняет состояние станции.По данным комитета по мерам безопасности префектуры Фукуи, нештатных ситуаций на атомных объектах не зафиксировано.Угроза цунами была объявлена на всем западном побережье Японии с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю, в районе префектуры Исикава объявлена угроза большого цунами после серии сильных землетрясений.С 16.06 (10.06 мск) в районе префектур Исикава и Ниигата произошли 9 землетрясений магнитудой о 4,3 до 7,6.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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япония, в мире, исикава, фукуи (префектура), терсо, серия землетрясений в японии в 2024 году
Япония, В мире, Исикава, Фукуи (префектура), ТЕРСО, Серия землетрясений в Японии в 2024 году
Около крупнейшей в мире АЭС в Японии зафиксировали цунами
Около АЭС "Ксивадзаки-Карива" в Японии зафиксировали цунами высотой 0,4 м