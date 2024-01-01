https://ria.ru/20240101/tsik-1919300292.html

ЦИК завершил прием документов кандидатов на должность президента

ЦИК завершил прием документов кандидатов на должность президента - РИА Новости, 01.01.2024

ЦИК завершил прием документов кандидатов на должность президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ 1 января завершит прием документов кандидатов от политических партий на должность президента РФ. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T00:46

2024-01-01T00:46

2024-01-01T00:46

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ 1 января завершит прием документов кандидатов от политических партий на должность президента РФ. По утвержденному ЦИК календарному плану этап выдвижения для кандидатов от партий длится до 1 января. Для этого в ЦИК необходимо представить решение съезда партии о выдвижении кандидата, нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации партии, а также список уполномоченных представителей политической партии. Также кандидат лично должен представить заявление о согласии баллотироваться, сведения о размере и источниках дохода и так далее. Согласно Федеральному закону "О выборах президента", ЦИК в течение пяти дней со дня поступления документов от кандидата принимает решение, регистрировать уполномоченных представителей партии или нет. Выдвиженцы от непарламентских политических партий должны до 31 января представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2500 подписей. Тогда как кандидатам от парламентских партий не нужно собирать подписи избирателей, они смогут подать документы на регистрацию до конца января. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля. По данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, комиссия получила более 30 уведомлений о выдвижении кандидатов, но документы в ведомство подали лишь 14 претендентов, из которых восемь были выдвинуты от политических партий, шесть - в качестве самовыдвиженцев. Среди выдвиженцев от партий - лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов. Также своих кандидатов представили непарламентские партии: Борис Надеждин от "Гражданской инициативы", основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов, председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, член Демократической партии России Ирина Свиридова. Партии "Социальной защиты", которая выдвинула кандидатом Владимира Михайлова, было отказано в регистрации уполномоченных из-за несоблюдения требований закона. Кроме того, в ЦИК должны представить документы "Коммунисты России", которые на своем съезде 28 декабря выдвинули кандидатом в президенты своего лидера Сергея Малинковича. Прием документов от кандидатов-самовыдвиженцев завершился 27 декабря. На сегодня ЦИК зарегистрировал группу избирателей, а также их уполномоченных от трех кандидатов: Владимира Путина, Анатолия Баташева и Рады Русских. Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей, проживающих на его территории. Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231229/pamfilova-1918944737.html

https://ria.ru/20231229/otrakovskiy-1918938115.html

https://ria.ru/20231228/kandidaty-1918743055.html

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политика, россия, элла памфилова, владислав даванков, госдума рф, лдпр, леонид слуцкий (политик)