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Воздушную тревогу на всей территории Украины отменили спустя 2,5 часа
Воздушную тревогу на всей территории Украины отменили спустя 2,5 часа - РИА Новости, 01.01.2024
Воздушную тревогу на всей территории Украины отменили спустя 2,5 часа
Воздушная тревога, длившаяся более 2,5 часов, отменена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T15:05
2024-01-01T15:05
2024-01-01T15:05
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Воздушная тревога, длившаяся более 2,5 часов, отменена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в регионах в 12.21 (по мск). Около 14.55 его отменили на всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Воздушную тревогу на всей территории Украины отменили спустя 2,5 часа
Украинские власти отменили воздушную тревогу на территории страны через 2,5 часа