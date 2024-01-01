https://ria.ru/20240101/trevoga-1919363245.html

Воздушную тревогу на всей территории Украины отменили спустя 2,5 часа

Воздушную тревогу на всей территории Украины отменили спустя 2,5 часа - РИА Новости, 01.01.2024

Воздушную тревогу на всей территории Украины отменили спустя 2,5 часа

Воздушная тревога, длившаяся более 2,5 часов, отменена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T15:05

2024-01-01T15:05

2024-01-01T15:05

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Воздушная тревога, длившаяся более 2,5 часов, отменена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в регионах в 12.21 (по мск). Около 14.55 его отменили на всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240101/zapad-1919309553.html

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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины