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Воздушную тревогу на всей территории Украины отменили спустя 2,5 часа - РИА Новости, 01.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/trevoga-1919363245.html
Воздушную тревогу на всей территории Украины отменили спустя 2,5 часа
Воздушную тревогу на всей территории Украины отменили спустя 2,5 часа - РИА Новости, 01.01.2024
Воздушную тревогу на всей территории Украины отменили спустя 2,5 часа
Воздушная тревога, длившаяся более 2,5 часов, отменена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T15:05
2024-01-01T15:05
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Воздушная тревога, длившаяся более 2,5 часов, отменена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в регионах в 12.21 (по мск). Около 14.55 его отменили на всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240101/zapad-1919309553.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Воздушную тревогу на всей территории Украины отменили спустя 2,5 часа

Украинские власти отменили воздушную тревогу на территории страны через 2,5 часа

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Воздушная тревога, длившаяся более 2,5 часов, отменена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в регионах в 12.21 (по мск). Около 14.55 его отменили на всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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