https://ria.ru/20240101/trevoga-1919330942.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.01.2024

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T11:07

2024-01-01T11:07

2024-01-01T11:09

специальная военная операция на украине

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днепропетровская область

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигналы тревоги в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской прозвучали практически одновременно - около 10.59 (по мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240101/tes-1919330013.html

украина

николаевская область

днепропетровская область

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в мире, украина, николаевская область, днепропетровская область