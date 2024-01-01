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В четырех областях на западе Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях на западе Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.01.2024
В четырех областях на западе Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Западной Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T06:14
2024-01-01T06:14
2024-01-01T06:21
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В четырех областях Западной Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Уведомление о воздушной тревоге действует в Тернопольской, Ровненской, Волынской и Львовской областях.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
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В четырех областях на западе Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях на западе Украины объявили воздушную тревогу