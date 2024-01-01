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В четырех областях на западе Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях на западе Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.01.2024

В четырех областях на западе Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Западной Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T06:14

2024-01-01T06:14

2024-01-01T06:21

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ровненская область

волынская область

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В четырех областях Западной Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Уведомление о воздушной тревоге действует в Тернопольской, Ровненской, Волынской и Львовской областях.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.

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львовская область

тернопольская область

ровненская область

волынская область

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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