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В пяти областях Украины и Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:27 01.01.2024 (обновлено: 03:38 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/trevoga-1919306285.html
В пяти областях Украины и Киеве объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины и Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.01.2024
В пяти областях Украины и Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Черкасской, Николаевской, Одесской областях и на подконтрольной Украине территории Херсонской области объявили воздушную РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T03:27
2024-01-01T03:38
специальная военная операция на украине
украина
киев
киевская область
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Черкасской, Николаевской, Одесской областях и на подконтрольной Украине территории Херсонской области объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Тревога в столице и Киевской области прозвучала около 3.20. В других регионах она началась раньше.Ранее украинские власти сообщали о взрывах в Одессе и Днепропетровске.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
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украина
киев
киевская область
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украина, киев, киевская область, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Киевская область, В мире, Вооруженные силы Украины
В пяти областях Украины и Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и области, а еще в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие, установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Черкасской, Николаевской, Одесской областях и на подконтрольной Украине территории Херсонской области объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Тревога в столице и Киевской области прозвучала около 3.20. В других регионах она началась раньше.
Город Хмельницкий, Украина - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Украинские СМИ сообщили взрывах в Хмельницкой области
Вчера, 23:04
Ранее украинские власти сообщали о взрывах в Одессе и Днепропетровске.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевКиевская областьВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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