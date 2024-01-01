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В пяти областях Украины и Киеве объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины и Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.01.2024
В пяти областях Украины и Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Черкасской, Николаевской, Одесской областях и на подконтрольной Украине территории Херсонской области объявили воздушную РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T03:27
2024-01-01T03:27
2024-01-01T03:38
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Черкасской, Николаевской, Одесской областях и на подконтрольной Украине территории Херсонской области объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Тревога в столице и Киевской области прозвучала около 3.20. В других регионах она началась раньше.Ранее украинские власти сообщали о взрывах в Одессе и Днепропетровске.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Киевская область, В мире, Вооруженные силы Украины
В пяти областях Украины и Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и области, а еще в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу