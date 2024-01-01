https://ria.ru/20240101/trevoga-1919305475.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.01.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Кировоградской, Николаевской областях и Черкасской областях, в Одесской и Днепропетровской областях были слышны взрывы,... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T02:52

2024-01-01T02:52

2024-01-01T02:53

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Кировоградской, Николаевской областях и Черкасской областях, в Одесской и Днепропетровской областях были слышны взрывы, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в Черкасской области тревога прозвучала в 02.41 (совпадает с московским временем). В других регионах она прозвучала раньше. Портал сообщил также о взрывах в Днепропетровске в 02.26, в Одессе они прозвучали раньше. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231231/vzryvy-1919296674.html

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в мире, украина, черкасская область, вооруженные силы украины