https://ria.ru/20240101/telo-1919408382.html
Под Саратовом нашли тело мужчины, погибшего при падении машины под лед
Под Саратовом нашли тело мужчины, погибшего при падении машины под лед - РИА Новости, 02.01.2024
Под Саратовом нашли тело мужчины, погибшего при падении машины под лед
Спасатели извлекли из воды одного погибшего в автомобиле, который провалился под лед на реке Волга в Саратовской области, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-01T23:23
2024-01-01T23:23
2024-01-02T11:49
происшествия
саратовская область
саратов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919434616_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_5762cbe94e5688af156d23dc322ae998.jpg
САРАТОВ, 1 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Спасатели извлекли из воды одного погибшего в автомобиле, который провалился под лед на реке Волга в Саратовской области, сообщил РИА Новости начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин. Ранее Юрин сообщил, что два автомобиля провалились под лед на Волге в понедельник. По его словам, один из инцидентов произошел вблизи города Маркс, там двое пострадавших смогли сами выбраться на крышу машины, после чего спасатели их эвакуировали на берег и передали медикам. Второй аналогичный инцидент произошел вблизи райцентра Ровное, информация о пострадавших не сообщалась. "Водолазы достали из воды тело мужчины 1978 года рождения, передали сотрудникам полиции", - сказал собеседник агентства. В Саратовской области действует запрет на выход и выезд на автомобиле на лед.
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
саратовская область
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919434616_320:0:1279:719_1920x0_80_0_0_074a1da18ca0aea01e4ccf0aacb75c6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, саратов
Происшествия, Саратовская область, Саратов
Под Саратовом нашли тело мужчины, погибшего при падении машины под лед
Под Саратовом нашли тело мужчины, погибшего при падении машины под лед на Волге
САРАТОВ, 1 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Спасатели извлекли из воды одного погибшего в автомобиле, который провалился под лед на реке Волга в Саратовской области, сообщил РИА Новости начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.
Ранее Юрин сообщил, что два автомобиля провалились под лед на Волге в понедельник. По его словам, один из инцидентов произошел вблизи города Маркс, там двое пострадавших смогли сами выбраться на крышу машины, после чего спасатели их эвакуировали на берег и передали медикам. Второй аналогичный инцидент произошел вблизи райцентра Ровное, информация о пострадавших не сообщалась.
"Водолазы достали из воды тело мужчины 1978 года рождения, передали сотрудникам полиции", - сказал собеседник агентства.
В Саратовской области действует запрет на выход и выезд на автомобиле на лед.
Выбор РИА Новости: главные происшествия 2023 года в России