https://ria.ru/20240101/telo-1919408382.html

Под Саратовом нашли тело мужчины, погибшего при падении машины под лед

Под Саратовом нашли тело мужчины, погибшего при падении машины под лед - РИА Новости, 02.01.2024

Под Саратовом нашли тело мужчины, погибшего при падении машины под лед

Спасатели извлекли из воды одного погибшего в автомобиле, который провалился под лед на реке Волга в Саратовской области, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-01T23:23

2024-01-01T23:23

2024-01-02T11:49

происшествия

саратовская область

саратов

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САРАТОВ, 1 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Спасатели извлекли из воды одного погибшего в автомобиле, который провалился под лед на реке Волга в Саратовской области, сообщил РИА Новости начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин. Ранее Юрин сообщил, что два автомобиля провалились под лед на Волге в понедельник. По его словам, один из инцидентов произошел вблизи города Маркс, там двое пострадавших смогли сами выбраться на крышу машины, после чего спасатели их эвакуировали на берег и передали медикам. Второй аналогичный инцидент произошел вблизи райцентра Ровное, информация о пострадавших не сообщалась. "Водолазы достали из воды тело мужчины 1978 года рождения, передали сотрудникам полиции", - сказал собеседник агентства. В Саратовской области действует запрет на выход и выезд на автомобиле на лед.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

саратовская область

саратов

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происшествия, саратовская область, саратов