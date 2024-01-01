https://ria.ru/20240101/telo-1919399253.html

В Тверской области нашли тело утонувшей семилетней девочки

В Тверской области нашли тело утонувшей семилетней девочки - РИА Новости, 01.01.2024

В Тверской области нашли тело утонувшей семилетней девочки

Обнаружено тело семилетней девочки, которая провалилась под лед на реке Городня в Тверской области, сообщило региональное следственное управление СК России в... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T20:37

2024-01-01T20:37

2024-01-01T20:37

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 1 янв — РИА Новости. Обнаружено тело семилетней девочки, которая провалилась под лед на реке Городня в Тверской области, сообщило региональное следственное управление СК России в своем Telegram-канале.. Как информировала в понедельник прокуратура региона, инцидент произошел в акватории реки Городня в селе Киверичи Рамешковского муниципального округа. По предварительным данным, двое детей упали в воду, четырехлетнего мальчика спас очевидец, семилетнюю девочку вытащить из воды не удалось. "В рамках процессуальной проверки… в воде обнаружено тело девочки 2016 года рождения", - сообщило СУСК.В ближайшее время будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти.

https://ria.ru/20231229/telo-1919067576.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)