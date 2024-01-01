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В Тверской области нашли тело утонувшей семилетней девочки - РИА Новости, 01.01.2024
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20:37 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/telo-1919399253.html
В Тверской области нашли тело утонувшей семилетней девочки
В Тверской области нашли тело утонувшей семилетней девочки - РИА Новости, 01.01.2024
В Тверской области нашли тело утонувшей семилетней девочки
Обнаружено тело семилетней девочки, которая провалилась под лед на реке Городня в Тверской области, сообщило региональное следственное управление СК России в... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T20:37
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происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 1 янв — РИА Новости. Обнаружено тело семилетней девочки, которая провалилась под лед на реке Городня в Тверской области, сообщило региональное следственное управление СК России в своем Telegram-канале.. Как информировала в понедельник прокуратура региона, инцидент произошел в акватории реки Городня в селе Киверичи Рамешковского муниципального округа. По предварительным данным, двое детей упали в воду, четырехлетнего мальчика спас очевидец, семилетнюю девочку вытащить из воды не удалось. "В рамках процессуальной проверки… в воде обнаружено тело девочки 2016 года рождения", - сообщило СУСК.В ближайшее время будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти.
https://ria.ru/20231229/telo-1919067576.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тверской области нашли тело утонувшей семилетней девочки

СК: в Тверской области нашли тело утонувшей в реке семилетней девочки

© Фото : Прокуратура Тверской области/TelegramВид на реку Городня, где утонула девочка вблизи села Киверичи в Тверской области
Вид на реку Городня, где утонула девочка вблизи села Киверичи в Тверской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© Фото : Прокуратура Тверской области/Telegram
Вид на реку Городня, где утонула девочка вблизи села Киверичи в Тверской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 1 янв — РИА Новости. Обнаружено тело семилетней девочки, которая провалилась под лед на реке Городня в Тверской области, сообщило региональное следственное управление СК России в своем Telegram-канале..
Как информировала в понедельник прокуратура региона, инцидент произошел в акватории реки Городня в селе Киверичи Рамешковского муниципального округа. По предварительным данным, двое детей упали в воду, четырехлетнего мальчика спас очевидец, семилетнюю девочку вытащить из воды не удалось.
"В рамках процессуальной проверки… в воде обнаружено тело девочки 2016 года рождения", - сообщило СУСК.
В ближайшее время будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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