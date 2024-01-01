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В Дзержинске оштрафовали таксиста, вытащившего девушку из машины - РИА Новости, 01.01.2024
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21:30 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/taksist-1919402464.html
В Дзержинске оштрафовали таксиста, вытащившего девушку из машины
В Дзержинске оштрафовали таксиста, вытащившего девушку из машины - РИА Новости, 01.01.2024
В Дзержинске оштрафовали таксиста, вытащившего девушку из машины
Таксист-иностранец, грубо вытащивший пассажирку из автомобиля в Дзержинске, оштрафован на 2 тысячи рублей за незаконную трудовую деятельность, и ждет решения... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T21:30
2024-01-01T21:30
происшествия
россия
нижегородская область
узбекистан
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 янв - РИА Новости. Таксист-иностранец, грубо вытащивший пассажирку из автомобиля в Дзержинске, оштрафован на 2 тысячи рублей за незаконную трудовую деятельность, и ждет решения суда как нарушивший правила въезда и пребывания в России, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. Ранее в местных соцсетях и СМИ было опубликовано снятое на мобильный телефон видео, как в Дзержинске водитель такси грубо вышвырнул из машины девушку-пассажира якобы из-за того, что они не смогли договориться об условиях оплаты. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, таксист является гражданином Узбекистана. "Сотрудниками полиции в отношении таксиста составлен протокол об административном правонарушении по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в России), а также он привлечен к ответственности по статье 18.10 КоАП РФ (Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ), и назначен штраф в размере 2000 рублей", - сообщили в пресс-службе ведомства. Проверка продолжается, таксист помещен в комнату административно задержанных лиц до принятия решения судом. Ранее сообщалось, что региональное управление СК РФ проводит доследственную проверку после инцидента в такси, председатель СК России запросил доклад о ее ходе.
https://ria.ru/20231205/taksist-1913943978.html
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россия
нижегородская область
узбекистан
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происшествия, россия, нижегородская область, узбекистан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Узбекистан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дзержинске оштрафовали таксиста, вытащившего девушку из машины

МВД: в Дзержинске оштрафовали таксиста, вытащившего девушку из машины

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 янв - РИА Новости. Таксист-иностранец, грубо вытащивший пассажирку из автомобиля в Дзержинске, оштрафован на 2 тысячи рублей за незаконную трудовую деятельность, и ждет решения суда как нарушивший правила въезда и пребывания в России, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Ранее в местных соцсетях и СМИ было опубликовано снятое на мобильный телефон видео, как в Дзержинске водитель такси грубо вышвырнул из машины девушку-пассажира якобы из-за того, что они не смогли договориться об условиях оплаты. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, таксист является гражданином Узбекистана.
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"Сотрудниками полиции в отношении таксиста составлен протокол об административном правонарушении по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в России), а также он привлечен к ответственности по статье 18.10 КоАП РФ (Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ), и назначен штраф в размере 2000 рублей", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Проверка продолжается, таксист помещен в комнату административно задержанных лиц до принятия решения судом.
Ранее сообщалось, что региональное управление СК РФ проводит доследственную проверку после инцидента в такси, председатель СК России запросил доклад о ее ходе.
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьУзбекистанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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