https://ria.ru/20240101/taksist-1919399634.html

В Дзержинске расследуют инцидент с таксистом, вытащившим девушку из машины

В Дзержинске расследуют инцидент с таксистом, вытащившим девушку из машины - РИА Новости, 01.01.2024

В Дзержинске расследуют инцидент с таксистом, вытащившим девушку из машины

Нижегородское управление МВД и региональное следственное управление СКР заинтересовались инцидентом с таксистом, грубо вытащившим пассажирку из автомобиля в... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T20:45

2024-01-01T20:45

2024-01-01T20:48

происшествия

россия

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 янв - РИА Новости. Нижегородское управление МВД и региональное следственное управление СКР заинтересовались инцидентом с таксистом, грубо вытащившим пассажирку из автомобиля в Дзержинске, сообщают пресс-службы ведомств. Ранее в местных соцсетях и СМИ было опубликовано снятое на мобильный телефон видео, как в Дзержинске водитель такси грубо вышвырнул из машины девушку-пассажира якобы из-за того, что они не смогли договориться об условиях оплаты. "Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента между таксистом и женщиной-пассажиром. В кратчайшие сроки полицейскими была установлена личность водителя такси, он был доставлен в один из районных отделов полиции. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности", - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. В свою очередь региональное управление следственного комитета СК РФ сообщает о том, что проводит доследственную проверку. "Председатель СК России запросил доклад о ходе проверки по факту инцидента в такси в Нижегородской области", - сообщается в официальном Telegram-канале СКР. Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, таксист является гражданином Узбекистана.

https://ria.ru/20231205/taksist-1913943978.html

https://ria.ru/20231204/taksi-1913539584.html

https://ria.ru/20231121/narkoman-1910740668.html

россия

нижегородская область

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происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)