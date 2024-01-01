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В Дзержинске расследуют инцидент с таксистом, вытащившим девушку из машины - РИА Новости, 01.01.2024
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20:45 01.01.2024 (обновлено: 20:48 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/taksist-1919399634.html
В Дзержинске расследуют инцидент с таксистом, вытащившим девушку из машины
В Дзержинске расследуют инцидент с таксистом, вытащившим девушку из машины - РИА Новости, 01.01.2024
В Дзержинске расследуют инцидент с таксистом, вытащившим девушку из машины
Нижегородское управление МВД и региональное следственное управление СКР заинтересовались инцидентом с таксистом, грубо вытащившим пассажирку из автомобиля в... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T20:45
2024-01-01T20:48
происшествия
россия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 янв - РИА Новости. Нижегородское управление МВД и региональное следственное управление СКР заинтересовались инцидентом с таксистом, грубо вытащившим пассажирку из автомобиля в Дзержинске, сообщают пресс-службы ведомств. Ранее в местных соцсетях и СМИ было опубликовано снятое на мобильный телефон видео, как в Дзержинске водитель такси грубо вышвырнул из машины девушку-пассажира якобы из-за того, что они не смогли договориться об условиях оплаты. "Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента между таксистом и женщиной-пассажиром. В кратчайшие сроки полицейскими была установлена личность водителя такси, он был доставлен в один из районных отделов полиции. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности", - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. В свою очередь региональное управление следственного комитета СК РФ сообщает о том, что проводит доследственную проверку. "Председатель СК России запросил доклад о ходе проверки по факту инцидента в такси в Нижегородской области", - сообщается в официальном Telegram-канале СКР. Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, таксист является гражданином Узбекистана.
https://ria.ru/20231205/taksist-1913943978.html
https://ria.ru/20231204/taksi-1913539584.html
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россия
нижегородская область
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происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дзержинске расследуют инцидент с таксистом, вытащившим девушку из машины

МВД: в Дзержинске расследуют инцидент с таксистом, вытащившим девушку из машины

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 янв - РИА Новости. Нижегородское управление МВД и региональное следственное управление СКР заинтересовались инцидентом с таксистом, грубо вытащившим пассажирку из автомобиля в Дзержинске, сообщают пресс-службы ведомств.
Ранее в местных соцсетях и СМИ было опубликовано снятое на мобильный телефон видео, как в Дзержинске водитель такси грубо вышвырнул из машины девушку-пассажира якобы из-за того, что они не смогли договориться об условиях оплаты.
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"Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента между таксистом и женщиной-пассажиром. В кратчайшие сроки полицейскими была установлена личность водителя такси, он был доставлен в один из районных отделов полиции. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности", - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
В свою очередь региональное управление следственного комитета СК РФ сообщает о том, что проводит доследственную проверку.
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"Председатель СК России запросил доклад о ходе проверки по факту инцидента в такси в Нижегородской области", - сообщается в официальном Telegram-канале СКР.
Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, таксист является гражданином Узбекистана.
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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