https://ria.ru/20240101/stoloto-1919376901.html

Житель Тюмени стал третьим в истории лотерейным миллиардером в России

Житель Тюмени стал третьим в истории лотерейным миллиардером в России - РИА Новости, 01.01.2024

Житель Тюмени стал третьим в истории лотерейным миллиардером в России

Житель Тюмени стал третьим в истории лотерейным миллиардером в России по итогам новогоднего тиража "Русского лото", сообщили РИА Новости в крупнейшем... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T16:37

2024-01-01T16:37

2024-01-01T19:10

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тюмень

россия

столото

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Житель Тюмени стал третьим в истории лотерейным миллиардером в России по итогам новогоднего тиража "Русского лото", сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в стране "Столото"."По предварительным данным, лотерейный билет, который по результатам тиража принес своему обладателю приз в размере одного миллиарда рублей, был приобретен в Тюмени", — говорится в заявлении.Как рассказала операционный директор по маркетингу компании Варвара Басанович, это уже третий участник новогодних розыгрышей "Русского лото", которому повезло выиграть главный приз. Его ждут в лотерейном центре "Столото" в Москве для оформления выигрыша."В стране появилось 87 лотерейных миллионеров из самых разных регионов страны. Еще 80 участников закрыли все 30 чисел одновременно на 65-м ходу и разделили между собой оставшиеся 13 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем 162 500 рублей. Еще 22 счастливчика выиграли по 454 545 рублей, разделив приз первого тура в размере десяти миллионов рублей", — добавили в компании.Уточняется, что всего по итогам "Новогоднего миллиарда" выигрышными стали 9 208 638 билетов, в праздничном тираже было разыграно 2 779 715 190 рублей.

https://ria.ru/20240101/lotereya-1919384992.html

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общество, тюмень, россия, столото, москва