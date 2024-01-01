Рейтинг@Mail.ru
"Осталась одна минута". В США забили тревогу из-за обнаруженной угрозы - РИА Новости, 01.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:45 01.01.2024 (обновлено: 10:12 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/ssha-1919305334.html
"Осталась одна минута". В США забили тревогу из-за обнаруженной угрозы
"Осталась одна минута". В США забили тревогу из-за обнаруженной угрозы - РИА Новости, 01.01.2024
"Осталась одна минута". В США забили тревогу из-за обнаруженной угрозы
США вмешиваются в конфликты в других странах, не осознавая, что реальная угроза безопасности исходит изнутри, написал в соцсети X экс-советник Пентагона... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T02:45
2024-01-01T10:12
в мире
цены на нефть
украина
сша
дмитрий песков
россия
министерство обороны сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915244367_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_c4f1a1e6c34ed3172bdadc36177a3491.jpg
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. США вмешиваются в конфликты в других странах, не осознавая, что реальная угроза безопасности исходит изнутри, написал в соцсети X экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Америка в одной минуте от полуночи. Угрозы, с которыми сталкивается эта страна, исходят не из какого-то зарубежного поля боя, — они находятся прямо здесь, дома", — высказался полковник.Ранее бывший советник Пентагона заявил, что Украина погибла в результате спровоцированного НАТО и США конфликта с Россией.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20231231/ukraina-1919296058.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915244367_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_5424d635560ecb5997707c065918ee01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, украина, сша, дмитрий песков, россия, министерство обороны сша, нато
В мире, Цены на нефть, Украина, США, Дмитрий Песков, Россия, Министерство обороны США, НАТО
"Осталась одна минута". В США забили тревогу из-за обнаруженной угрозы

Дуглас Макгрегор: все угрозы США исходят от самого Вашингтона

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. США вмешиваются в конфликты в других странах, не осознавая, что реальная угроза безопасности исходит изнутри, написал в соцсети X экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«
"Америка в одной минуте от полуночи. Угрозы, с которыми сталкивается эта страна, исходят не из какого-то зарубежного поля боя, — они находятся прямо здесь, дома", — высказался полковник.
Ранее бывший советник Пентагона заявил, что Украина погибла в результате спровоцированного НАТО и США конфликта с Россией.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.
Офицеры Государственной пограничной службы Украины - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
СМИ: ключевой план США на Украине провалился
Вчера, 22:36
 
В миреЦены на нефтьУкраинаСШАДмитрий ПесковРоссияМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала