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"Осталась одна минута". В США забили тревогу из-за обнаруженной угрозы

"Осталась одна минута". В США забили тревогу из-за обнаруженной угрозы - РИА Новости, 01.01.2024

"Осталась одна минута". В США забили тревогу из-за обнаруженной угрозы

США вмешиваются в конфликты в других странах, не осознавая, что реальная угроза безопасности исходит изнутри, написал в соцсети X экс-советник Пентагона... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T02:45

2024-01-01T02:45

2024-01-01T10:12

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. США вмешиваются в конфликты в других странах, не осознавая, что реальная угроза безопасности исходит изнутри, написал в соцсети X экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Америка в одной минуте от полуночи. Угрозы, с которыми сталкивается эта страна, исходят не из какого-то зарубежного поля боя, — они находятся прямо здесь, дома", — высказался полковник.Ранее бывший советник Пентагона заявил, что Украина погибла в результате спровоцированного НАТО и США конфликта с Россией.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20231231/ukraina-1919296058.html

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в мире, цены на нефть, украина, сша, дмитрий песков, россия, министерство обороны сша, нато