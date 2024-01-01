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"Осталась одна минута". В США забили тревогу из-за обнаруженной угрозы
"Осталась одна минута". В США забили тревогу из-за обнаруженной угрозы - РИА Новости, 01.01.2024
"Осталась одна минута". В США забили тревогу из-за обнаруженной угрозы
США вмешиваются в конфликты в других странах, не осознавая, что реальная угроза безопасности исходит изнутри, написал в соцсети X экс-советник Пентагона... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T02:45
2024-01-01T02:45
2024-01-01T10:12
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. США вмешиваются в конфликты в других странах, не осознавая, что реальная угроза безопасности исходит изнутри, написал в соцсети X экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Америка в одной минуте от полуночи. Угрозы, с которыми сталкивается эта страна, исходят не из какого-то зарубежного поля боя, — они находятся прямо здесь, дома", — высказался полковник.Ранее бывший советник Пентагона заявил, что Украина погибла в результате спровоцированного НАТО и США конфликта с Россией.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.
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В мире, Цены на нефть, Украина, США, Дмитрий Песков, Россия, Министерство обороны США, НАТО
"Осталась одна минута". В США забили тревогу из-за обнаруженной угрозы
Дуглас Макгрегор: все угрозы США исходят от самого Вашингтона