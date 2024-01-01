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Путин призвал ускорить внедрение разработок на передовой - РИА Новости, 01.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/spetsoperatsiya-1919373974.html
Путин призвал ускорить внедрение разработок на передовой
Путин призвал ускорить внедрение разработок на передовой - РИА Новости, 01.01.2024
Путин призвал ускорить внедрение разработок на передовой
Президент РФ Владимир Путин заявил, что хотелось бы больше дронов и средств подавления БПЛА противника на передовой, надо быстрее внедрять разработки, это у... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T16:14
2024-01-01T16:14
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что хотелось бы больше дронов и средств подавления БПЛА противника на передовой, надо быстрее внедрять разработки, это у России получается все лучше. "Я знаю, наверняка не хватает на "передке", и хотелось бы больше всего современного - и дронов, и прочее. Хотелось бы побольше средств подавления этих дронов противника, которые, как мухи, там над вами летают. Я все понимаю, но все-таки то, что появляется, появляется достаточно быстро", - сказал Путин во время встречи с участниками СВО. Он отметил, что эффективность ведения вооруженной борьбы сегодня определяется тем, насколько быстро армия может сориентироваться по поводу того, что является наиболее важным на данный момент времени, отреагировать на это с точки зрения производства и внедрять как можно быстрее в ходе боевых действий. "Вот у нас это получается все лучше и лучше и, наверное, лучше, чем где бы то ни было. И вот это очень огромное преимущество, которое появляется у наших вооруженных сил", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240101/putin-1919369584.html
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безопасность, технологии, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин призвал ускорить внедрение разработок на передовой

Путин призвал ускорить внедрение разработок в области ПВО на передовой

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1"
Зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что хотелось бы больше дронов и средств подавления БПЛА противника на передовой, надо быстрее внедрять разработки, это у России получается все лучше.
"Я знаю, наверняка не хватает на "передке", и хотелось бы больше всего современного - и дронов, и прочее. Хотелось бы побольше средств подавления этих дронов противника, которые, как мухи, там над вами летают. Я все понимаю, но все-таки то, что появляется, появляется достаточно быстро", - сказал Путин во время встречи с участниками СВО.
Он отметил, что эффективность ведения вооруженной борьбы сегодня определяется тем, насколько быстро армия может сориентироваться по поводу того, что является наиболее важным на данный момент времени, отреагировать на это с точки зрения производства и внедрять как можно быстрее в ходе боевых действий.
"Вот у нас это получается все лучше и лучше и, наверное, лучше, чем где бы то ни было. И вот это очень огромное преимущество, которое появляется у наших вооруженных сил", - добавил Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Путин рассказал, что встречи с военнослужащими придают ему сил
15:48
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
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