https://ria.ru/20240101/spetsoperatsiya-1919373974.html

Путин призвал ускорить внедрение разработок на передовой

Путин призвал ускорить внедрение разработок на передовой - РИА Новости, 01.01.2024

Путин призвал ускорить внедрение разработок на передовой

Президент РФ Владимир Путин заявил, что хотелось бы больше дронов и средств подавления БПЛА противника на передовой, надо быстрее внедрять разработки, это у... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T16:14

2024-01-01T16:14

2024-01-01T16:14

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что хотелось бы больше дронов и средств подавления БПЛА противника на передовой, надо быстрее внедрять разработки, это у России получается все лучше. "Я знаю, наверняка не хватает на "передке", и хотелось бы больше всего современного - и дронов, и прочее. Хотелось бы побольше средств подавления этих дронов противника, которые, как мухи, там над вами летают. Я все понимаю, но все-таки то, что появляется, появляется достаточно быстро", - сказал Путин во время встречи с участниками СВО. Он отметил, что эффективность ведения вооруженной борьбы сегодня определяется тем, насколько быстро армия может сориентироваться по поводу того, что является наиболее важным на данный момент времени, отреагировать на это с точки зрения производства и внедрять как можно быстрее в ходе боевых действий. "Вот у нас это получается все лучше и лучше и, наверное, лучше, чем где бы то ни было. И вот это очень огромное преимущество, которое появляется у наших вооруженных сил", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240101/putin-1919369584.html

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безопасность, технологии, россия, владимир путин