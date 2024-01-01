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Путин назвал ситуацию в СВО удовлетворительной
Путин назвал ситуацию в СВО удовлетворительной - РИА Новости, 01.01.2024
Путин назвал ситуацию в СВО удовлетворительной
Президент РФ Владимир Путин во время общения с ранеными участниками СВО во втором филиале госпиталя имени Вишневского оценил ход специальной военной операции... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T14:54
2024-01-01T14:54
2024-01-01T15:19
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время общения с ранеными участниками СВО во втором филиале госпиталя имени Вишневского оценил ход специальной военной операции как удовлетворительно, при этом отметил, что военные стараются не давать высших оценок."Что в целом. Значит, вы уже старший офицер, поэтому знаете - высших оценок мы стараемся не давать. Удовлетворительно", - сказал Путин, отвечая на вопрос военного о том, как он оценивает ход СВО.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Украина
Путин назвал ситуацию в СВО удовлетворительной
Путин: ситуация в ходе спецоперации в целом удовлетворительная