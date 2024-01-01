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Путин назвал ситуацию в СВО удовлетворительной - РИА Новости, 01.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:54 01.01.2024 (обновлено: 15:19 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/spetsoperatsiya-1919361227.html
Путин назвал ситуацию в СВО удовлетворительной
Путин назвал ситуацию в СВО удовлетворительной - РИА Новости, 01.01.2024
Путин назвал ситуацию в СВО удовлетворительной
Президент РФ Владимир Путин во время общения с ранеными участниками СВО во втором филиале госпиталя имени Вишневского оценил ход специальной военной операции... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T14:54
2024-01-01T15:19
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время общения с ранеными участниками СВО во втором филиале госпиталя имени Вишневского оценил ход специальной военной операции как удовлетворительно, при этом отметил, что военные стараются не давать высших оценок."Что в целом. Значит, вы уже старший офицер, поэтому знаете - высших оценок мы стараемся не давать. Удовлетворительно", - сказал Путин, отвечая на вопрос военного о том, как он оценивает ход СВО.
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безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Украина
Путин назвал ситуацию в СВО удовлетворительной

Путин: ситуация в ходе спецоперации в целом удовлетворительная

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне спецоперации
Военнослужащие ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
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Военнослужащие ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время общения с ранеными участниками СВО во втором филиале госпиталя имени Вишневского оценил ход специальной военной операции как удовлетворительно, при этом отметил, что военные стараются не давать высших оценок.
"Что в целом. Значит, вы уже старший офицер, поэтому знаете - высших оценок мы стараемся не давать. Удовлетворительно", - сказал Путин, отвечая на вопрос военного о том, как он оценивает ход СВО.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинВооруженные силы РФУкраина
 
 
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