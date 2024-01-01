https://ria.ru/20240101/spetsoperatsiya-1919361227.html

Путин назвал ситуацию в СВО удовлетворительной

Путин назвал ситуацию в СВО удовлетворительной - РИА Новости, 01.01.2024

Путин назвал ситуацию в СВО удовлетворительной

Президент РФ Владимир Путин во время общения с ранеными участниками СВО во втором филиале госпиталя имени Вишневского оценил ход специальной военной операции... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T14:54

2024-01-01T14:54

2024-01-01T15:19

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время общения с ранеными участниками СВО во втором филиале госпиталя имени Вишневского оценил ход специальной военной операции как удовлетворительно, при этом отметил, что военные стараются не давать высших оценок."Что в целом. Значит, вы уже старший офицер, поэтому знаете - высших оценок мы стараемся не давать. Удовлетворительно", - сказал Путин, отвечая на вопрос военного о том, как он оценивает ход СВО.

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф, украина