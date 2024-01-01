https://ria.ru/20240101/spetsoperatsiya-1919357773.html

Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27

Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 - РИА Новости, 01.01.2024

Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27

Российские системы ПВО сбили украинский истребитель Су-27, за минувшие сутки перехвачено 16 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также 46 беспилотников, сообщили... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T14:35

2024-01-01T14:35

2024-01-01T14:36

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

су-27

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский истребитель Су-27, за минувшие сутки перехвачено 16 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также 46 беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Великоалександровка Днепропетровской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено шестнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и шесть реактивных снарядов РСЗО "Ураган", - говорится в сообщении.Кроме того, за минувшие сутки были уничтожены 46 украинских дронов в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 565 украинских военных самолетов, 263 вертолета, 10 318 беспилотных летательных аппаратов, 445 зенитных ракетных комплексов, 14 423 танка и других боевых бронированных машин, 1194 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7589 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 925 единиц специальной военной автомобильной техники.

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, су-27