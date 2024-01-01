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Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 - РИА Новости, 01.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:35 01.01.2024 (обновлено: 14:36 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/spetsoperatsiya-1919357773.html
Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27
Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 - РИА Новости, 01.01.2024
Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27
Российские системы ПВО сбили украинский истребитель Су-27, за минувшие сутки перехвачено 16 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также 46 беспилотников, сообщили... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T14:35
2024-01-01T14:36
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
су-27
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский истребитель Су-27, за минувшие сутки перехвачено 16 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также 46 беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Великоалександровка Днепропетровской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено шестнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и шесть реактивных снарядов РСЗО "Ураган", - говорится в сообщении.Кроме того, за минувшие сутки были уничтожены 46 украинских дронов в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 565 украинских военных самолетов, 263 вертолета, 10 318 беспилотных летательных аппаратов, 445 зенитных ракетных комплексов, 14 423 танка и других боевых бронированных машин, 1194 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7589 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 925 единиц специальной военной автомобильной техники.
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безопасность, россия, украина, су-27
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Су-27
Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила украинский Су-27 и 46 беспилотников

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский истребитель Су-27, за минувшие сутки перехвачено 16 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также 46 беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Великоалександровка Днепропетровской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено шестнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и шесть реактивных снарядов РСЗО "Ураган", - говорится в сообщении.
Кроме того, за минувшие сутки были уничтожены 46 украинских дронов в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 565 украинских военных самолетов, 263 вертолета, 10 318 беспилотных летательных аппаратов, 445 зенитных ракетных комплексов, 14 423 танка и других боевых бронированных машин, 1194 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7589 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 925 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаСу-27
 
 
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