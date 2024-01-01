https://ria.ru/20240101/spetsoperatsiya-1919356652.html

ВС России поразили предприятие по производству дронов в Харьковской области

ВС России поразили предприятие по производству дронов в Харьковской области - РИА Новости, 01.01.2024

ВС России поразили предприятие по производству дронов в Харьковской области

Российские войска поразили предприятие по производству беспилотников в районе города Чугуев в Харьковской области, сообщается в сводке министерства обороны. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T14:26

2024-01-01T14:26

2024-01-01T17:56

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

харьковская область

одесса

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841923536_156:283:3072:1923_1920x0_80_0_0_96de11ac05c8c3a482b27daf70f49141.jpg

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российские войска поразили предприятие по производству беспилотников в районе города Чугуев в Харьковской области, сообщается в сводке министерства обороны."Поражено предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов в районе города Чугуева Харьковской области, четыре склада топлива для военной техники ВСУ в районах Одессы, Днепропетровска и населенного пункта Константиновка Николаевской области, 94 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 128 районах", — говорится в заявлении.Отмечается, что также нанесен удар авиационными ракетами по украинским аэродромам с самолетами — носителями крылатых ракет Storm Shadow.Накануне российские военные поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове в ответ на украинский теракт в Белгороде.Так, они атаковали бывший гостиничный комплекс "Харьков Палас", где находились представители ГУР и ВСУ. В этом же здании находились около 200 иностранных наемников. Еще одной целью стало здание СБУ по Харьковской области и пункт временной дислокации националистического формирования "Правый сектор"*.Кроме того, нанесен удар по филиалу Национального центра управления космическими средствами в районе села Залесцы в Хмельницкой области, который украинские войска используют для ведения разведки.Помимо этого, российская армия также поразила подразделения 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также иностранных наемников общей численностью примерно 600 боевиков.В минувшую субботу украинские военные атаковали центр Белгорода. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.По последним данным, жертвами теракта стали 25 человека, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240101/unichtozhenie-1919309885.html

https://ria.ru/20231231/illyuzii-1919156551.html

харьковская область

одесса

чугуев

белгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, одесса, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), служба безопасности украины, чугуев, белгород, правый сектор, россия, массированный обстрел центра белгорода