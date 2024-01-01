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Российские войска уничтожили украинскую ДРГ в районе Новомихайловки в ДНР
Российские войска уничтожили украинскую ДРГ в районе Новомихайловки в ДНР - РИА Новости, 01.01.2024
Российские войска уничтожили украинскую ДРГ в районе Новомихайловки в ДНР
Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам и уничтожили диверсионно-разведывательную группу на Южнодонецком направлении, потери противника... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T14:22
2024-01-01T14:22
2024-01-01T14:31
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безопасность
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам и уничтожили диверсионно-разведывательную группу на Южнодонецком направлении, потери противника составили до 110 солдат, сообщили в Минобороны России."На Южнодонецком направлении умелыми действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке ударов авиации и огня артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в районе Новомихайловки также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска уничтожили украинскую ДРГ в районе Новомихайловки в ДНР
МО: ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ в районе Новомихайловки в ДНР