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Российские войска уничтожили украинскую ДРГ в районе Новомихайловки в ДНР

Российские войска уничтожили украинскую ДРГ в районе Новомихайловки в ДНР - РИА Новости, 01.01.2024

Российские войска уничтожили украинскую ДРГ в районе Новомихайловки в ДНР

Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам и уничтожили диверсионно-разведывательную группу на Южнодонецком направлении, потери противника... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T14:22

2024-01-01T14:22

2024-01-01T14:31

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россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам и уничтожили диверсионно-разведывательную группу на Южнодонецком направлении, потери противника составили до 110 солдат, сообщили в Минобороны России."На Южнодонецком направлении умелыми действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке ударов авиации и огня артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в районе Новомихайловки также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

донецкая народная республика

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2024

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность