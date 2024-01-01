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Российские войска уничтожили украинскую ДРГ в районе Новомихайловки в ДНР - РИА Новости, 01.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 01.01.2024 (обновлено: 14:31 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/spetsoperatsiya-1919356082.html
Российские войска уничтожили украинскую ДРГ в районе Новомихайловки в ДНР
Российские войска уничтожили украинскую ДРГ в районе Новомихайловки в ДНР - РИА Новости, 01.01.2024
Российские войска уничтожили украинскую ДРГ в районе Новомихайловки в ДНР
Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам и уничтожили диверсионно-разведывательную группу на Южнодонецком направлении, потери противника... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T14:22
2024-01-01T14:31
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам и уничтожили диверсионно-разведывательную группу на Южнодонецком направлении, потери противника составили до 110 солдат, сообщили в Минобороны России."На Южнодонецком направлении умелыми действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке ударов авиации и огня артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в районе Новомихайловки также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска уничтожили украинскую ДРГ в районе Новомихайловки в ДНР

МО: ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ в районе Новомихайловки в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБоевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО
Боевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Боевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам и уничтожили диверсионно-разведывательную группу на Южнодонецком направлении, потери противника составили до 110 солдат, сообщили в Минобороны России.
"На Южнодонецком направлении умелыми действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке ударов авиации и огня артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что в районе Новомихайловки также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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