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На Запорожском направлении ВСУ потеряли более 40 военных
На Запорожском направлении ВСУ потеряли более 40 военных - РИА Новости, 01.01.2024
На Запорожском направлении ВСУ потеряли более 40 военных
Российские военнослужащие поразили опорные пункты четырёх украинских бригад на запорожском направлении, потери противника составили до 40 солдат, сообщили в... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T14:22
2024-01-01T14:22
2024-01-01T14:32
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие поразили опорные пункты четырёх украинских бригад на запорожском направлении, потери противника составили до 40 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск успешно поразили в опорных пунктах противника из состава 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новоданиловка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ на данном направлении составили более 40 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - добавили в МО РФ.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
На Запорожском направлении ВСУ потеряли более 40 военных
МО: на Запорожском направлении ВСУ потеряли более 40 военных