https://ria.ru/20240101/spetsoperatsiya-1919355983.html

На Запорожском направлении ВСУ потеряли более 40 военных

На Запорожском направлении ВСУ потеряли более 40 военных - РИА Новости, 01.01.2024

На Запорожском направлении ВСУ потеряли более 40 военных

Российские военнослужащие поразили опорные пункты четырёх украинских бригад на запорожском направлении, потери противника составили до 40 солдат, сообщили в... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T14:22

2024-01-01T14:22

2024-01-01T14:32

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие поразили опорные пункты четырёх украинских бригад на запорожском направлении, потери противника составили до 40 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск успешно поразили в опорных пунктах противника из состава 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новоданиловка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ на данном направлении составили более 40 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - добавили в МО РФ.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия