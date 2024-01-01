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Российские военные нанесли удар по аэродромам с носителями Storm Shadow - РИА Новости, 01.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 01.01.2024 (обновлено: 16:28 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/spetsoperatsiya-1919355887.html
Российские военные нанесли удар по аэродромам с носителями Storm Shadow
Российские военные нанесли удар по аэродромам с носителями Storm Shadow - РИА Новости, 01.01.2024
Российские военные нанесли удар по аэродромам с носителями Storm Shadow
Российские войска нанесли удар авиационными ракетами по украинским аэродромам с самолетами — носителями крылатых ракет Storm Shadow, сообщается в сводке... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T14:22
2024-01-01T16:28
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
storm shadow
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли удар авиационными ракетами по украинским аэродромам с самолетами — носителями крылатых ракет Storm Shadow, сообщается в сводке Минобороны."31 декабря 2023 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "цель удара достигнута, все объекты поражены".
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, storm shadow, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Storm Shadow, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные нанесли удар по аэродромам с носителями Storm Shadow

МО РФ сообщило об ударе по аэродромам ВСУ с самолетами — носителями Storm Shadow

© Фото : MBDA/Thierry WurtzРакета Storm Shadow/SCALP на самолете
Ракета Storm Shadow/SCALP на самолете - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© Фото : MBDA/Thierry Wurtz
Ракета Storm Shadow/SCALP на самолете. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли удар авиационными ракетами по украинским аэродромам с самолетами — носителями крылатых ракет Storm Shadow, сообщается в сводке Минобороны.
"31 декабря 2023 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что "цель удара достигнута, все объекты поражены".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФStorm ShadowМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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