https://ria.ru/20240101/spetsoperatsiya-1919355887.html

Российские военные нанесли удар по аэродромам с носителями Storm Shadow

Российские военные нанесли удар по аэродромам с носителями Storm Shadow - РИА Новости, 01.01.2024

Российские военные нанесли удар по аэродромам с носителями Storm Shadow

Российские войска нанесли удар авиационными ракетами по украинским аэродромам с самолетами — носителями крылатых ракет Storm Shadow, сообщается в сводке... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T14:22

2024-01-01T14:22

2024-01-01T16:28

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

storm shadow

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли удар авиационными ракетами по украинским аэродромам с самолетами — носителями крылатых ракет Storm Shadow, сообщается в сводке Минобороны."31 декабря 2023 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "цель удара достигнута, все объекты поражены".

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, storm shadow, министерство обороны рф (минобороны рф)