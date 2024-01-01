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Российские военные нанесли удар по аэродромам с носителями Storm Shadow
Российские военные нанесли удар по аэродромам с носителями Storm Shadow - РИА Новости, 01.01.2024
Российские военные нанесли удар по аэродромам с носителями Storm Shadow
Российские войска нанесли удар авиационными ракетами по украинским аэродромам с самолетами — носителями крылатых ракет Storm Shadow, сообщается в сводке... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T14:22
2024-01-01T14:22
2024-01-01T16:28
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
storm shadow
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли удар авиационными ракетами по украинским аэродромам с самолетами — носителями крылатых ракет Storm Shadow, сообщается в сводке Минобороны."31 декабря 2023 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "цель удара достигнута, все объекты поражены".
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, storm shadow, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Storm Shadow, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные нанесли удар по аэродромам с носителями Storm Shadow
МО РФ сообщило об ударе по аэродромам ВСУ с самолетами — носителями Storm Shadow