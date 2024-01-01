https://ria.ru/20240101/spetsoperatsiya-1919310418.html

Российские десантники получили за год 2,5 тысячи единиц вооружений техники

Российские десантники получили за год 2,5 тысячи единиц вооружений техники - РИА Новости, 01.01.2024

Российские десантники получили за год 2,5 тысячи единиц вооружений техники

Более 2,5 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники поступило в Воздушно-десантные войска России в 2023 году, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T06:02

2024-01-01T06:02

2024-01-01T06:02

безопасность

россия

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 1 янв - РИА Новости. Более 2,5 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники поступило в Воздушно-десантные войска России в 2023 году, сообщили журналистам в Минобороны России. "В 2023 году соединениями и воинскими частями ВДВ получено более 780 новейших и современных образцов (ВВСТ). Среди новейших образцов тяжёлого вооружения, поступивших в войска, стоит отметить самый современный танк – Т-90М "Прорыв", а также хорошо зарекомендовавшие себя в ходе проведения специальной военной операции боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортёры БТР-МДМ "Ракушка" и БТР-82А… Всего в 2023 году ВДВ пополнились свыше 2,5 тысячами единиц ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники)", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что для усиления боевых возможностей в подразделения Воздушно-десантных войск поступают РСЗО "Ураган", "Град", тяжёлые огнемётные системы "Солнцепёк", танки Т-72 Б3М, модернизированные самоходные орудия "Нона-С" и "Вена" и усовершенствованные 120-мм минометные комплексы "Сани". "Для борьбы с воздушными целями противника воинами-десантниками успешно применяется переносной зенитно-ракетный комплекс "Верба", - дополнили в военном ведомстве.

https://ria.ru/20240101/spetsoperatsiya-1919308924.html

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безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф